Списання банківських боргів в обмін на службу окупантам: на ТОТ вигадали новий спосіб мобілізації до війська РФ
На ТОТ України росіяни вигадали новий спосіб мобілізації: пропонують списання банківських боргів в обмін на укладення контракту зі збройними силами РФ
Про це інформує Центр Національного Спротиву.
Для виконання плану з мобілізації, росіяни на тимчасово окупованих територіях України телефонують боржникам і їхнім родичам, обіцяючи списати борги, якщо хтось із них готовий піти служити в армію.
"Кремль завжди використовував бідність, яку сам створює, для вербування. Але навіть під тиском кількість охочих воювати на боці окупантів залишається критично низькою", - йдеться у повідомленні.
У ЦНС наголосили, що примус до участі у війні проти своєї країни — це злочин проти міжнародного права, і всі, хто причетний до такого вербування, будуть притягнуті до відповідальності.
- 11 грудня повідомлялось, що на тимчасово окупованих територіях України зобов'язали учнів захоплених шкіл проходити тести на знання конституції РФ.
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