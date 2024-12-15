Списання банківських боргів в обмін на службу окупантам: на ТОТ вигадали новий спосіб мобілізації до війська РФ

Про це інформує Центр Національного Спротиву.

Для виконання плану з мобілізації, росіяни на тимчасово окупованих територіях України телефонують боржникам і їхнім родичам, обіцяючи списати борги, якщо хтось із них готовий піти служити в армію.

"Кремль завжди використовував бідність, яку сам створює, для вербування. Але навіть під тиском кількість охочих воювати на боці окупантів залишається критично низькою", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС наголосили, що примус до участі у війні проти своєї країни — це злочин проти міжнародного права, і всі, хто причетний до такого вербування, будуть притягнуті до відповідальності.