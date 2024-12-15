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Через пошкодження танкерів у Керченській протоці до моря потрапило 4300 тонн нафтопродуктів: якими будуть наслідки для екології

Катерина Єсікова
15 грудня, 2024 неділя
20:28
Суспільство Greenpeace

Унаслідок пошкодження російських танкерів у Керченській протоці, яка з’єднує Чорне та Азовське моря, у води могло потрапити 4300 тонн нафтопродуктів

Зміст

Про це пише Greenpeace.

Зазначається, що 4300 тонн мазуту та, можливо, інших нафтопродуктів виливаються у води Керченської протоки через пошкодження танкерів РФ.

"Будь-який розлив нафти або нафтопродуктів у цих водах може мати серйозні наслідки. Розлив швидше за все буде визначений переважаючим вітром і течіями, які зараз рухаються на північний схід, і за нинішніх погодних умов його буде надзвичайно важко локалізувати", - заявив керівник дослідницьких лабораторій Greenpeace Пол Джонстон. 

За його словами, якщо забруднення винесе на берег, це призведе до забруднення берегової лінії, яке буде "надзвичайно важко" очистити. 

Водночас вплив на довкілля залежатиме від типу розлитої нафти - важкі залишкові нафтопродукти спричиняють більш помітний вплив у тому числі на морську фауну. 

"Хоча російські чиновники навряд вживатимуть заходів для зменшення впливу на довкілля, ми продовжуватимемо моніторинг ситуації", - заявили в організації.

  • У неділю, 15 грудня, два російські танкери "Волгонефть 212" і "Волгонефть-239", які перевозили мазут, розломилися навпіл у Керченській протоці.

 

Теги:
Новини
Наука
Україна
Росія
екологія
корабель
Азовське море
екологічна катастрофа
Чорне море
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