Через пошкодження танкерів у Керченській протоці до моря потрапило 4300 тонн нафтопродуктів: якими будуть наслідки для екології

Про це пише Greenpeace.

Зазначається, що 4300 тонн мазуту та, можливо, інших нафтопродуктів виливаються у води Керченської протоки через пошкодження танкерів РФ.

"Будь-який розлив нафти або нафтопродуктів у цих водах може мати серйозні наслідки. Розлив швидше за все буде визначений переважаючим вітром і течіями, які зараз рухаються на північний схід, і за нинішніх погодних умов його буде надзвичайно важко локалізувати", - заявив керівник дослідницьких лабораторій Greenpeace Пол Джонстон.

За його словами, якщо забруднення винесе на берег, це призведе до забруднення берегової лінії, яке буде "надзвичайно важко" очистити.

Водночас вплив на довкілля залежатиме від типу розлитої нафти - важкі залишкові нафтопродукти спричиняють більш помітний вплив у тому числі на морську фауну.

"Хоча російські чиновники навряд вживатимуть заходів для зменшення впливу на довкілля, ми продовжуватимемо моніторинг ситуації", - заявили в організації.