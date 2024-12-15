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До Києва привезли Вифлеємський вогонь миру - далі він рушить по всіх містах

Катерина Єсікова
15 грудня, 2024 неділя
21:31
Суспільство В Україну привезли Вифлеємський вогонь миру

У неділю, 15 грудня, до Києва доставили Вифлеємський вогонь миру, який далі направиться по інших містах України. Бажаючі можуть забрати вогонь до власних домівок

Зміст

Про це повідомляє Укрзалізниця.

"Незважаючи на повітряну тривогу, церемонія передачі Вифлеємського вогню відбулась в укритті - а після її закінчення всі бажаючі могли забрати вогонь до власних домівок", - йдеться у дописі.

Уже 16 грудня всі бажаючі зможуть отримати вогонь для свого дому на вокзалах Києва, Вінниці, Хмельницького, Тернополя, Ужгорода, Львова, Івано-Франківська, Чернівців, Рівного, Луцька, Коростеня, Знам‘янки, Дніпра, Запоріжжя, Одеси, Полтави, Краматорська, Харкова, Ізюму, Чернігова, Конотопу та Миколаєва, де будуть встановлені безпечні стенди з Вифлеємським вогнем миру.

Довідка. Вифлеємський вогонь миру - це міжнародний скаутський захід, що відбувається щороку напередодні Різдва. 

Основна мета - поширити символічний вогонь з місця народження Ісуса Христа до всіх, хто його потребує. Вогонь є символом доброї справи і підтримки.

  • Цьогоріч Ужгород став першим містом, яке прийняло Вифлеємський вогонь миру. Передача вогню відбулася 15 грудня, у Ужгородському греко-католицькому Катедральному соборі.
Теги:
Новини
Україна
Укрзалізниця
Різдво
новини Києва
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