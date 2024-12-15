До Києва привезли Вифлеємський вогонь миру - далі він рушить по всіх містах

Про це повідомляє Укрзалізниця.

"Незважаючи на повітряну тривогу, церемонія передачі Вифлеємського вогню відбулась в укритті - а після її закінчення всі бажаючі могли забрати вогонь до власних домівок", - йдеться у дописі.

Уже 16 грудня всі бажаючі зможуть отримати вогонь для свого дому на вокзалах Києва, Вінниці, Хмельницького, Тернополя, Ужгорода, Львова, Івано-Франківська, Чернівців, Рівного, Луцька, Коростеня, Знам‘янки, Дніпра, Запоріжжя, Одеси, Полтави, Краматорська, Харкова, Ізюму, Чернігова, Конотопу та Миколаєва, де будуть встановлені безпечні стенди з Вифлеємським вогнем миру.

Довідка. Вифлеємський вогонь миру - це міжнародний скаутський захід, що відбувається щороку напередодні Різдва.

Основна мета - поширити символічний вогонь з місця народження Ісуса Христа до всіх, хто його потребує. Вогонь є символом доброї справи і підтримки.