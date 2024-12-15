Російська армія просунулась на південь від Покровська, - британська розвідка
Британська розвідка проаналізувала просування російських військ на півдні від Покровська, важливого логістичного центру в Донецькій області
Про це інформує міністерство оборони Великої Британії.
Згідно з повідомленням, російські підрозділи наблизилися до південної околиці Покровська, захопивши село Шевченко, розташоване на перетині ключових маршрутів у напрямку до міста.
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За даними розвідки, російські військові, ймовірно, продовжать наступальні операції, щоб дістатися безпосередньо до Покровська, а також розширять свій контроль на захід від міста.
Крім того, існує ймовірність, що російські війська перетнули важливий логістичний маршрут у напрямку до Великої Новосілки.
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