Згурець пояснив, чому росіяни без бою захопили укріпрайон біля Покровська

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Коли ми говоримо про атаки Покровська, ми насамперед маємо на увазі, що ворог наблизився до цього важливого вузла оборони, до якого підходять вісім доріг з різних напрямків. Зараз ворог здійснює основні дії на населені пункти Шевченко та Новотроїцьке, що на південь від Покровська. Там відбуваються контратаки з нашого боку", - зауважив Згурець.

За словами директора інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, була інформація, що між населеними пунктами Новотроїцьке та Шевченко, на західному березі річки Солона, був укріпрайон Сил оборони України, який ворог захопив достатньо легко.

"Це одна з кількох ліній оборони Покровська. Навколо Покровська щонайменше три лінії оборони, і наразі противник перебуває на одній із них. Сам Покровськ добре фортифікований. Але важливо, щоб поєднувалися фортифікації та наші сили на тих ділянках, тому що ситуація, пов'язана з певним опорним пунктом поблизу Шевченка, викликає питання, адже це наслідки того, що одна з бригад мала занадто велику ділянку оборони та недостатньо сил для стримування противника. Зараз там тривають контратаки з української сторони, саме в зоні навколо опорного пункту", - наголосив Згурець.

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express також додав, що є повідомлення про те, що певні групи ДРГ з'являються на околицях Покровська, але вони знищуються.

"Тобто наразі йдеться про бойові дії на околицях Покровська, хоча на деяких ділянках відстань до ворога складає десь 3-4 кілометри", - зауважив Згурець.