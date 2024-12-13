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Ексклюзив

Згурець пояснив, чому росіяни без бою захопили укріпрайон біля Покровська

Оксана Ліховід
13 грудня, 2024 п'ятниця
10:58
Війна з Росією Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що між населеними пунктами Новотроїцьке та Шевченко був укріпрайон Сил оборони України, який ворог захопив достатньо легко

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Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Коли ми говоримо про атаки Покровська, ми насамперед маємо на увазі, що ворог наблизився до цього важливого вузла оборони, до якого підходять вісім доріг з різних напрямків. Зараз ворог здійснює основні дії на населені пункти Шевченко та Новотроїцьке, що на південь від Покровська. Там відбуваються контратаки з нашого боку", - зауважив Згурець.

За словами директора інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, була інформація, що між населеними пунктами Новотроїцьке та Шевченко, на західному березі річки Солона, був укріпрайон Сил оборони України, який ворог захопив достатньо легко.

"Це одна з кількох ліній оборони Покровська. Навколо Покровська щонайменше три лінії оборони, і наразі противник перебуває на одній із них. Сам Покровськ добре фортифікований. Але важливо, щоб поєднувалися фортифікації та наші сили на тих ділянках, тому що ситуація, пов'язана з певним опорним пунктом поблизу Шевченка, викликає питання, адже це наслідки того, що одна з бригад мала занадто велику ділянку оборони та недостатньо сил для стримування противника. Зараз там тривають контратаки з української сторони, саме в зоні навколо опорного пункту", - наголосив Згурець.

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express також додав, що є повідомлення про те, що певні групи ДРГ з'являються на околицях Покровська, але вони знищуються.

"Тобто наразі йдеться про бойові дії на околицях Покровська, хоча на деяких ділянках відстань до ворога складає десь 3-4 кілометри", - зауважив Згурець.

  • Російські війська продовжують досягати тактичних успіхів на південь від Покровська Донецької області, атакуючи слабкі точки та намагаючись здійснити маневр, щоб безпосередньо атакувати місто з півдня.
  • Т.в.о. начальника відділу комунікації ГУНП в Донецькій області Павло Дяченко зазначив, що російські війська завдають ударів по Покровській громаді керованими авіабомбами, артилерією, FPV-дронами.










     
Теги:
Новини
Сергій Згурець
російська армія
ЗСУ
Донеччина
окуповані території
Військові новини
Покровськ
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