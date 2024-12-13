Росіяни свідомо завдають ударів по цивільних: в Донецькій обласній поліції розповіли про ситуацію в Покровській громаді

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Ситуація важка. У Покровську та Мирнограді тривають постійні обстріли, росіяни завдають удари керованими авіабомбами, артилерією, застосовують FPV-дрони. У Покровському районі навіть дуже складно пересуватися автомобільними шляхами, оскільки росіяни б'ють дронами, коли цивільні автомобілі знищуються FPV-дронами", - зауважив Дяченко.

Т.в.о. начальника відділу комунікації ГУНП в Донецькій області наголосив на підступності дій росіян - це удари безпосередньо по цивільних. Пілот дрона не може не бачити, що він завдає удару по маленькому легковику. Неможливо сплутати легковий автомобіль з технікою. Тобто росіяни свідомо завдають ударів, травмуючи та вбиваючи цивільних.

"Евакуаційні заходи з Покровська та громади тривають активно, працює примусова евакуація, дітей уже дуже мало залишилося. Працюємо з родинами, щоб евакуювати всіх дітей якнайшвидше. Діти не повинні бути на війні!" - додав Дяченко.