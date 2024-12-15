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Оновлено

Росіяни здійснили ракетну атаку на Харків: постраждала жінка

Ксенія Золотова
15 грудня, 2024 неділя
11:30
Війна з Росією новини Львівщини

15 грудня російська армія вдарила ракетами по Харкову. Внаслідок влучання в одному з районів міста, щонайменше одна людина постраждала

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Про це повідомляє очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов.

За попередніми даними, є вороже влучання у Київському районі Харкова, написав він. Профільні служби виїхали на огляд.

Медики заявили, що одна людина постраждала.

Синєгубов уточнив, що окупанти влучили в землю, внаслідок чого було пошкоджено скління житлового будинку.

Постраждалою виявилася 48-річна жінка, її госпіталізували до медичної установи.

Раніше Повітряні Сили ЗС України поінформували про швидкісну ціль на півдні Харківщини та оголосили ракетну небезпеку для Сумської, Харківської, Полтавської, Запорізької, Донецької та Дніпропетровської областей.

Також ПС зафіксували балістику на півночі Харківщини.

Новина доповнюватиметься...

 

Теги:
Новини
Україна
Росія
Харків
російська армія
ракетний удар
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