Росіяни здійснили ракетну атаку на Харків: постраждала жінка

Про це повідомляє очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов.

За попередніми даними, є вороже влучання у Київському районі Харкова, написав він. Профільні служби виїхали на огляд.

Медики заявили, що одна людина постраждала.

Синєгубов уточнив, що окупанти влучили в землю, внаслідок чого було пошкоджено скління житлового будинку.

Постраждалою виявилася 48-річна жінка, її госпіталізували до медичної установи.

Раніше Повітряні Сили ЗС України поінформували про швидкісну ціль на півдні Харківщини та оголосили ракетну небезпеку для Сумської, Харківської, Полтавської, Запорізької, Донецької та Дніпропетровської областей.

Також ПС зафіксували балістику на півночі Харківщини.

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