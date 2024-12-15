Росіяни влучили по п’ятиповерхівці у Лимані на Донеччині: сталася пожежа
У ніч на 15 грудня російська армія завдала авіаудару по п’ятиповерхівці у Лимані Донецької області, внаслідок чого зайнялися меблі у квартирах
Про це повідомляє ДСНС.
Рятувальники звітували, що наслідки авіаудару по п’ятиповерхівці у Лимані ліквідовано.
За їхніми словами, вночі ворог завдав авіаудару по житловій забудові одного з районів міста, поціливши у п'ятиповерховий житловий будинок. Відбулося часткове руйнування будівельних конструкцій, а також загоряння меблів у квартирах.
Обійшлося без жертв, заявили у ДСНС.
- Протягом суботи 14 грудня російська армія 25 разів атакувала Нікопольщину з артилерії та дронів. Внаслідок обстрілів є поранена, пошкоджені соціальний та позашкільний навчальний заклади й дитсадок.
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