Росіяни влучили по п’ятиповерхівці у Лимані на Донеччині: сталася пожежа

Про це повідомляє ДСНС.

Рятувальники звітували, що наслідки авіаудару по п’ятиповерхівці у Лимані ліквідовано.

За їхніми словами, вночі ворог завдав авіаудару по житловій забудові одного з районів міста, поціливши у п'ятиповерховий житловий будинок. Відбулося часткове руйнування будівельних конструкцій, а також загоряння меблів у квартирах.

Обійшлося без жертв, заявили у ДСНС.