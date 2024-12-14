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Росіяни протягом дня 25 разів атакували Нікопольщину: поранена жінка, пошкоджені будинки та дитсадок

Юлія Лаврук
14 грудня, 2024 субота
18:45
Війна з Росією

Протягом суботи 14 грудня російська армія 25 разів атакувала Нікопольщину з артилерії та дронів. Внаслідок обстрілів є поранена, пошкоджені соціальний та позашкільний навчальний заклади й дитсадок

Зміст

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Зокрема, окупанти атакували Нікополь, Марганецьку, Покровську, Мирівську та Червоногригорівську громади, застосовуючи артилерію і БПЛА.

"Поранена 54-річна жінка. Її госпіталізували у важкому стані.  Пошкоджені 7 багатоквартирних та 8 приватних будинків, 2 господарські споруди й 3 гаражі, авто", – написав Лисак.

Крім того, внаслідок атак понівечені інфраструктура, транспортне підприємство, ліцей, соціальний та позашкільний навчальний заклади та дитячий садок. Також зачепило лінію електропередач й газогін.

  • У четвер, 12 грудня, майже до опівночі росіяни обстрілювали Нікополь та район, в результаті чого пошкодили 7 приватних будинків, лінія електропередач і газогін.
Теги:
Новини
Україна
російська армія
Дніпропетровщина
окупанти
безпілотник
Нікополь
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