Росіяни протягом дня 25 разів атакували Нікопольщину: поранена жінка, пошкоджені будинки та дитсадок
Протягом суботи 14 грудня російська армія 25 разів атакувала Нікопольщину з артилерії та дронів. Внаслідок обстрілів є поранена, пошкоджені соціальний та позашкільний навчальний заклади й дитсадок
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Зокрема, окупанти атакували Нікополь, Марганецьку, Покровську, Мирівську та Червоногригорівську громади, застосовуючи артилерію і БПЛА.
"Поранена 54-річна жінка. Її госпіталізували у важкому стані. Пошкоджені 7 багатоквартирних та 8 приватних будинків, 2 господарські споруди й 3 гаражі, авто", – написав Лисак.
Крім того, внаслідок атак понівечені інфраструктура, транспортне підприємство, ліцей, соціальний та позашкільний навчальний заклади та дитячий садок. Також зачепило лінію електропередач й газогін.
- У четвер, 12 грудня, майже до опівночі росіяни обстрілювали Нікополь та район, в результаті чого пошкодили 7 приватних будинків, лінія електропередач і газогін.
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