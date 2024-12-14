Росіяни протягом дня 25 разів атакували Нікопольщину: поранена жінка, пошкоджені будинки та дитсадок

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Зокрема, окупанти атакували Нікополь, Марганецьку, Покровську, Мирівську та Червоногригорівську громади, застосовуючи артилерію і БПЛА.

"Поранена 54-річна жінка. Її госпіталізували у важкому стані. Пошкоджені 7 багатоквартирних та 8 приватних будинків, 2 господарські споруди й 3 гаражі, авто", – написав Лисак.

Крім того, внаслідок атак понівечені інфраструктура, транспортне підприємство, ліцей, соціальний та позашкільний навчальний заклади та дитячий садок. Також зачепило лінію електропередач й газогін.