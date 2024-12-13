Росіяни обстріляли Нікопольщину: пошкоджено приватні будинки, ЛЕП і газогін

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

За його словами, майже до опівночі агресор атакував Нікопольщину, застосовуючи артилерію і дрон-камікадзе. Росіяни поцілили по райцентру та Покровській громаді.

Пошкоджено 7 приватних будинків, лінія електропередач і газогін.

Загиблих та постраждалих немає.