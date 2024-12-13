Росіяни обстріляли Нікопольщину: пошкоджено приватні будинки, ЛЕП і газогін
Майже до опівночі росіяни обстрілювали Нікополь та район, в результаті чого пошкодили 7 приватних будинків, лінія електропередач і газогін
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.
За його словами, майже до опівночі агресор атакував Нікопольщину, застосовуючи артилерію і дрон-камікадзе. Росіяни поцілили по райцентру та Покровській громаді.
Пошкоджено 7 приватних будинків, лінія електропередач і газогін.
Загиблих та постраждалих немає.
- Російська окупаційна армія 12 грудня декілька разів атакувала Нікопольський район Дніпропетровської області, внаслідок чого дістала поранення мирна мешканка.
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