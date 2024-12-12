РФ протягом дня тероризувала Нікопольщину важкою артилерією та дронами-камікадзе: поранено жінку

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Нікопольщина протягом дня була під ударом дронів-камікадзе та важкої артилерії", - написав він.

РФ атакувала Нікополь, Марганецьку та Покровську громади.

Унаслідок обстрілів постраждала 51-річна жінка, вона лікуватиметься амбулаторно.

"Пошкоджені 11 приватних будинків, 2 господарські споруди, магазин. Понівечені інфраструктура та підприємство. Зачепило газогін і лінії електропередачі", - поінформував Лисак.

В інших районах області обстрілів не було.