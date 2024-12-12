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РФ протягом дня тероризувала Нікопольщину важкою артилерією та дронами-камікадзе: поранено жінку

Юлія Юліна
12 грудня, 2024 четвер
18:40
Війна з Росією

Російська окупаційна армія 12 грудня декілька разів атакувала Нікопольський район Дніпропетровської області, внаслідок чого дістала поранення мирна мешканка

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Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Нікопольщина протягом дня була під ударом дронів-камікадзе та важкої артилерії", - написав він.

РФ атакувала Нікополь, Марганецьку та Покровську громади.

Унаслідок обстрілів постраждала 51-річна жінка, вона лікуватиметься амбулаторно.

"Пошкоджені 11 приватних будинків, 2 господарські споруди, магазин. Понівечені інфраструктура та підприємство. Зачепило газогін і лінії електропередачі", - поінформував Лисак.

В інших районах області обстрілів не було.

  • РФ 6 грудня атакувала Нікопольський район артилерією та дронами-камікадзе, а також скидала боєприпаси з БПЛА, внаслідок чого дістали поранення 2 людей. Також було пошкоджено службову автівку ДСНС.
Теги:
Новини
Україна
Дніпропетровщина
окупанти
Нікополь
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