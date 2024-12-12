РФ протягом дня тероризувала Нікопольщину важкою артилерією та дронами-камікадзе: поранено жінку
Російська окупаційна армія 12 грудня декілька разів атакувала Нікопольський район Дніпропетровської області, внаслідок чого дістала поранення мирна мешканка
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Нікопольщина протягом дня була під ударом дронів-камікадзе та важкої артилерії", - написав він.
РФ атакувала Нікополь, Марганецьку та Покровську громади.
Унаслідок обстрілів постраждала 51-річна жінка, вона лікуватиметься амбулаторно.
"Пошкоджені 11 приватних будинків, 2 господарські споруди, магазин. Понівечені інфраструктура та підприємство. Зачепило газогін і лінії електропередачі", - поінформував Лисак.
В інших районах області обстрілів не було.
- РФ 6 грудня атакувала Нікопольський район артилерією та дронами-камікадзе, а також скидала боєприпаси з БПЛА, внаслідок чого дістали поранення 2 людей. Також було пошкоджено службову автівку ДСНС.
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