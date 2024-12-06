Окупанти атакували Нікопольщину: поранено двох людей, пошкоджено автівку ДСНС
Російська армія 6 грудня атакувала Нікопольський район Дніпропетровської області артилерією та дронами-камікадзе, а також скидала боєприпаси з БПЛА
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Під прицілом ворога були Нікополь, Марганецька, Мирівська, Червоногригорівська та Покровська громади.
Унаслідок обстрілів постраждали двоє чоловіків – 57 та 79 років. Вони лікуватимуться амбулаторно.
Також, за даними чиновника, пошкоджено 13 приватних будинків, 7 господарських споруд, 5 гаражів, 3 легковики.
"Понівечені й авто харчового підприємства та службова машина ДСНС. Побиті кілька десятків сонячних панелей, інфраструктура, магазин. Понівечені лінії електропередачі", - написав Лисак.
- Російська окупаційна армія 6 грудня здійснила ракетну атаку на Кривий Ріг Дніпропетровської області. Ворог поцілив в адміністративну будівлю.
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