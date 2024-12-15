На майдані Незалежності чоловік із Сумщини пошкодив фотографії полеглих воїнів

Про це повідомила Поліція Києва.

Там розповіли, що до Шевченківського управління поліції звернулася місцева мешканка. Вона розповіла правоохоронцям, що виявила на майдані Незалежності пошкоджені прапорці та фото, які встановлюють загиблим військовим.

Згодом у поліції з'ясували, що порушником виявився 36-річний уродженець Сумської області. Чоловіка затримав наряд патрульної поліції.

"Порушник перебував у збудженому стані, та після огляду лікарів його госпіталізували до спеціалізованого медичного закладу", - розповіли у поліції.

Наразі вирішується питання щодо надання події правової кваліфікації.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.