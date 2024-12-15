Укренерго поділилося графіками вимкнення світла на 16 грудня
У понеділок, 16 грудня, у більшості регіонів України графіки вимкнення електроенергії для побутових споживачів діятимуть з 07:00 до 20:00
Про це повідомляє Укренерго.
Так, час застосування й обсяг обмежень для побутових споживачів будуть такими:
- 00 – 08:00 — одна черга відключень
- 08:00 – 12:00 — дві черги відключень
- 12:00 – 15:00 — півтори черги відключень
- 15:00 – 17:00 — дві черги відключень
- 17:00 – 19:00 — півтори черги відключень
- 19:00 – 20:00 — одна черга відключень
Тим часом для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності діятимуть з 07:00 до 21:00.
"Причина запровадження обмежень — пошкодження енергообʼєктів внаслідок російських ракетно-дронових атак у листопаді-грудні", - йдеться у повідомленні.
Укренерго попереджає, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися.
- З понеділка, 16 грудня, Укренерго запроваджує уніфіковані графіки для всієї країни. Вони будуть однакові для всіх українських міст.
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