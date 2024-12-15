Укренерго поділилося графіками вимкнення світла на 16 грудня

Про це повідомляє Укренерго.

Так, час застосування й обсяг обмежень для побутових споживачів будуть такими:

00 – 08:00 — одна черга відключень

08:00 – 12:00 — дві черги відключень

12:00 – 15:00 — півтори черги відключень

15:00 – 17:00 — дві черги відключень

17:00 – 19:00 — півтори черги відключень

19:00 – 20:00 — одна черга відключень

Тим часом для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності діятимуть з 07:00 до 21:00.

"Причина запровадження обмежень — пошкодження енергообʼєктів внаслідок російських ракетно-дронових атак у листопаді-грудні", - йдеться у повідомленні.

Укренерго попереджає, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися.