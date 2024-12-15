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Головна Економіка Укренерго поділилося графіками вимкнення світла на 16 грудня

Укренерго поділилося графіками вимкнення світла на 16 грудня

Катерина Єсікова
15 грудня, 2024 неділя
20:38
Економіка Київ без світла, блекаут

У понеділок, 16 грудня, у більшості регіонів України графіки вимкнення електроенергії для побутових споживачів діятимуть з 07:00 до 20:00

Зміст

Про це повідомляє Укренерго.

Так, час застосування й обсяг обмежень для побутових споживачів будуть такими:

  • 00 – 08:00 — одна черга відключень
  • 08:00 – 12:00 — дві черги відключень
  • 12:00 – 15:00 — півтори черги відключень
  • 15:00 – 17:00 — дві черги відключень
  • 17:00 – 19:00 — півтори черги відключень
  • 19:00 – 20:00 — одна черга відключень 

Тим часом для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності діятимуть з 07:00 до 21:00.

"Причина запровадження обмежень — пошкодження енергообʼєктів внаслідок російських ракетно-дронових атак у листопаді-грудні", - йдеться у повідомленні.

Укренерго попереджає, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися.

  • З понеділка, 16 грудня, Укренерго запроваджує уніфіковані графіки для всієї країни. Вони будуть однакові для всіх українських міст.
     
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Війна з Росією
Енергетика
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