Принцеса Уельська повернулася до роботи після завершення хімієтерапії

Про це пише The Telegraph.

Принцеса Уельська повернулася до роботи вперше після того, як розпочала лікування від раку. Кетрін Міддлтон з’явилася в судовому циркулярі - офіційному звіті про діяльність королівської сім’ї. У ньому зазначена зустріч принцеси Уельської у Віндзорському замку - вона повертається до певних обовʼязків протягом наступних місяців. Ідеться про новий проєкт Кейт Міддлтон, повʼязаний з розвитком дітей раннього віку.

"Принцеса Уельська, спільний патрон Королівського фонду принца і принцеси Уельських, сьогодні вдень провела зустріч із питань раннього розвитку дітей у Віндзорському замку", – йдеться в повідомленні.

Відомо, що до принцеси приєдналися члени її команди з Центру раннього дитинства, а також співробітники Кенсінгтонського палацу.

Це перша зустріч, зазначена в судовому циркулярі цього року після того, як принцеса залишила публічне життя спершу через серйозну операцію на черевній порожнині, а потім через хімієтерапію.

Очікується, що принцеса, якщо дозволить здоров’я, відвідає недільну службу пам’яті на підтримку королівської сім’ї, ветеранів та їхніх родин. Вона також планує провести свій щорічний концерт колядок у Вестмінстерському абатстві в грудні.

Інших обовʼязкових заходів не підтверджено, що дозволяє їй ухвалювати рішення в останню хвилину на підставі того, як вона почувається, і на основі рекомендацій лікарів.