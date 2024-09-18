Принцеса Уельська повернулася до роботи після завершення хімієтерапії
Принцеса Уельська Кейт Міддлтон поступово повертається до своїх королівських обовʼязків і зʼявилася в судовому циркулярі - офіційному звіті про діяльність королівської сім'ї
Про це пише The Telegraph.
Принцеса Уельська повернулася до роботи вперше після того, як розпочала лікування від раку. Кетрін Міддлтон з’явилася в судовому циркулярі - офіційному звіті про діяльність королівської сім’ї. У ньому зазначена зустріч принцеси Уельської у Віндзорському замку - вона повертається до певних обовʼязків протягом наступних місяців. Ідеться про новий проєкт Кейт Міддлтон, повʼязаний з розвитком дітей раннього віку.
"Принцеса Уельська, спільний патрон Королівського фонду принца і принцеси Уельських, сьогодні вдень провела зустріч із питань раннього розвитку дітей у Віндзорському замку", – йдеться в повідомленні.
Відомо, що до принцеси приєдналися члени її команди з Центру раннього дитинства, а також співробітники Кенсінгтонського палацу.
Це перша зустріч, зазначена в судовому циркулярі цього року після того, як принцеса залишила публічне життя спершу через серйозну операцію на черевній порожнині, а потім через хімієтерапію.
Очікується, що принцеса, якщо дозволить здоров’я, відвідає недільну службу пам’яті на підтримку королівської сім’ї, ветеранів та їхніх родин. Вона також планує провести свій щорічний концерт колядок у Вестмінстерському абатстві в грудні.
Інших обовʼязкових заходів не підтверджено, що дозволяє їй ухвалювати рішення в останню хвилину на підставі того, як вона почувається, і на основі рекомендацій лікарів.
- 22 березня стало відомо, що у 42-річної принцеси Уельської Кетрін Міддлтон діагностували онкологічне захворювання й вона розпочала курс хімієтерапії.
- 9 вересня вона повідомила, що завершила курс хімієтерапії, проте шлях до повного одужання ще довгий.
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