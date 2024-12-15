Київ - Будапешт: зі столичного вокзалу в перший рейс вирушив потяг до Угорщини
У неділю, 15 грудня, з головного вокзалу Києва вирушив перший рейс міжнародного поїзда №9/10 Transcarpathia, який з’єднає Україну та Угорщину
Про це повідомляє Укрзалізниця.
Згідно з повідомленням, поїзд подолає 1170 кілометрів, роблячи зупинки у Львові, Славському, Мукачеві, Чопі, Захоні, Ньїредьгазі, Дебрецені та Сольноку.
В Укрзалізниці зауважили, що лише за два дні з моменту старту продажу квитків було оформлено близько 2000 бронювань, особливо підвищений попит спостерігається напередодні свят Різдва та Нового року.
"Цей поїзд вже має особливу історію через тривалість і складність роботи з його запуску. Але спільні дипломатичні зусилля двох міністерств і двох залізниць допомогли віднайти рішення — і в результаті поїзд №9/10 Київ — Будапешт став останнім у розробці розкладу руху угорських залізниць. Це ще один крок до інтеграції України в Європейський Союз", - зазначив віцепремʼєр-міністр України Олексій Кулеба.
Голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський наголосив на перевагах нового міжнародного маршруту.
"Цей поїзд точно стане гарним доповненням надпопулярного варшавського напрямку. Серед його плюсів — на відміну від RIC-вагонів, що курсують до Варшави та Відня, цей поїзд складений зі звичних купейних вагонів та вагонів люкс, зручних і комфортних для далеких подорожей. Дякую нашим угорським партнерам за знайдені рішення, а українським залізничникам — за цілеспрямованість у прокладанні цього маршруту", - додав він.
Поїзд Transcarpathia забезпечить комфортні умови для пасажирів завдяки наявності купейних та люксових вагонів. Подорожуючи, пасажири зможуть легко здійснювати пересадки на рейси одного з найбільших аеропортів регіону, а також на поїзди до інших європейських міст, таких як Відень, Зальцбург, Інсбрук та Мюнхен.
Поїзд відправляється з вокзалу Київ-Пасажирський під звучання "Угорської рапсодії №2" Ференца Ліста та прибуває до Будапешт-Келеті під легендарну пісню "Києве мій".
- У неділю, 15 грудня, із Чопа до Братислави вирушив у перший рейс потяг, який з'єднає Київ, Львів і Мукачево зі Словаччиною.
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