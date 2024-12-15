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Польська партія "Ліві разом" висунула кандидатуру віцеспікерки сенату Магдалени Беят в президенти Польщі

Марія Науменко
15 грудня, 2024 неділя
19:17
Світ Магдалена Беят

У неділю, 15 грудня, під час засідання Національної ради партія "Ліві разом" оголосила про висунення віцеспікерки сенату Магдалени Беят кандидатом на пост президента Польщі на виборах 2025 року

Зміст

Про це інформує RMF FM.

У виданні зазначили, що "Нові ліві" разом з Польською соціалістичною партією (ППС) і Робочим союзом утворюють парламентський "Лівий клуб".

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Після рішення партії "Разом" вийти з Лівого клубу в жовтні, Беят вирішила залишитися та продовжити свою діяльність у рамках Лівого клубу.

Що відомо про Магдалену Беят

Магдалена Беят народилася 11 січня 1982 року у Варшаві, має освіту перекладача та соціолога. Вона здобула освіту на факультеті соціології в Університеті Гранади у 2006 році та закінчила аспірантуру з менеджменту НУО у Collegium Civitas у Варшаві у 2007 році.

Свій політичний шлях Беят розпочала з участі у місцевих виборах у 2018 році, але не змогла потрапити до районної ради Прага-Полноц. 

У 2019 році вона безуспішно балотувалася до Європейського парламенту, проте на виборах того ж року отримала місце в польському парламенті за списком Демократичного лівого альянсу. 

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У 2019 році Беят уперше була обрана до польського сейму за списком "Лівих разом" і була віцеголовою фракції.

Під час своєї політичної діяльності Беят висловлювала підтримку праву на легальний аборт, стверджуючи, що рішення повинно бути доступним для всіх жінок без винятків.

У цьогорічних місцевих виборах вона балотувалася на посаду мера Варшави, але посіла третє місце, отримавши 12,86% голосів. Тепер вона знову змагатиметься з Рафалом Тшасковським, заступником лідера партії "Громадянська платформа" та мером Варшави.

  • Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський розповів, що Варшава під час головування в Раді ЄС прагне використати всі заморожені російські активи на користь України, а також працювати над темпами розширення блоку на схід і південь.
Теги:
Новини
Польща
вибори
політика
вибори президента
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