Польська партія "Ліві разом" висунула кандидатуру віцеспікерки сенату Магдалени Беят в президенти Польщі

Про це інформує RMF FM.

У виданні зазначили, що "Нові ліві" разом з Польською соціалістичною партією (ППС) і Робочим союзом утворюють парламентський "Лівий клуб".

Читайте також: Тшасковський переміг Сікорського на праймериз "Громадянської коаліції": він стане кандидатом у президенти Польщі

Після рішення партії "Разом" вийти з Лівого клубу в жовтні, Беят вирішила залишитися та продовжити свою діяльність у рамках Лівого клубу.

Що відомо про Магдалену Беят

Магдалена Беят народилася 11 січня 1982 року у Варшаві, має освіту перекладача та соціолога. Вона здобула освіту на факультеті соціології в Університеті Гранади у 2006 році та закінчила аспірантуру з менеджменту НУО у Collegium Civitas у Варшаві у 2007 році.

Свій політичний шлях Беят розпочала з участі у місцевих виборах у 2018 році, але не змогла потрапити до районної ради Прага-Полноц.

У 2019 році вона безуспішно балотувалася до Європейського парламенту, проте на виборах того ж року отримала місце в польському парламенті за списком Демократичного лівого альянсу.

Читайте також: "Не дивіться на мене, як на хлопця зі спортзалу": Кандидат в президенти Польщі Навроцький відповів на появу присвяченого йому "гангстерського" компромату

У 2019 році Беят уперше була обрана до польського сейму за списком "Лівих разом" і була віцеголовою фракції.

Під час своєї політичної діяльності Беят висловлювала підтримку праву на легальний аборт, стверджуючи, що рішення повинно бути доступним для всіх жінок без винятків.

У цьогорічних місцевих виборах вона балотувалася на посаду мера Варшави, але посіла третє місце, отримавши 12,86% голосів. Тепер вона знову змагатиметься з Рафалом Тшасковським, заступником лідера партії "Громадянська платформа" та мером Варшави.