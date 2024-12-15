Київ "напружено, але культурно" відмовив у дзвінку Орбана до Зеленського, - Сіярто

Про це він сказав в інтерв'ю VEOL.

Сіярто зауважив, що після телефонної розмови 11 грудня Орбана з російським диктатором Володимиром Путіним, він попросив у міністра закордонних справ України Андрія Сибіги та глави Офісу президента Андрія Єрмака організувати телефонну розмову між Орбаном та Зеленським.

За його словами, українська сторона "досить небувалим для дипломатії жестом" і "дещо напружено, хоча й культурно", відмовила у цій можливості.

Сіярто вважає, що "угорська миротворча місія за останні пів року зробила все можливе, і навіть значно більше, ніж можна було очікувати від країни такого розміру, з такими можливостями та в такому становищі, як Угорщина".