Київ "напружено, але культурно" відмовив у дзвінку Орбана до Зеленського, - Сіярто
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що запросив дозвіл у колег з України на телефонну розмову між угорським прем'єром Віктором Орбаном та президентом Володимиром Зеленським, утім йому "рішуче й культурно відмовили"
Про це він сказав в інтерв'ю VEOL.
Сіярто зауважив, що після телефонної розмови 11 грудня Орбана з російським диктатором Володимиром Путіним, він попросив у міністра закордонних справ України Андрія Сибіги та глави Офісу президента Андрія Єрмака організувати телефонну розмову між Орбаном та Зеленським.
За його словами, українська сторона "досить небувалим для дипломатії жестом" і "дещо напружено, хоча й культурно", відмовила у цій можливості.
Сіярто вважає, що "угорська миротворча місія за останні пів року зробила все можливе, і навіть значно більше, ніж можна було очікувати від країни такого розміру, з такими можливостями та в такому становищі, як Угорщина".
- 11 грудня стало відомо, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним одразу після зустрічі з новообраним президентом США Дональдом Трампом у Флориді.
- Президент Володимир Зеленський відреагував на телефонну розмову: "Сподіваємося, що Орбан не буде Асаду телефонувати в Москву".
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