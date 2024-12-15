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Війна з Росією: хроніка
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Київ "напружено, але культурно" відмовив у дзвінку Орбана до Зеленського, - Сіярто

Ксенія Золотова
15 грудня, 2024 неділя
15:20
Війна з Росією міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що запросив дозвіл у колег з України на телефонну розмову між угорським прем'єром Віктором Орбаном та президентом Володимиром Зеленським, утім йому "рішуче й культурно відмовили"

Зміст

Про це він сказав в інтерв'ю VEOL.

Сіярто зауважив, що після телефонної розмови 11 грудня Орбана з російським диктатором Володимиром Путіним, він попросив у міністра закордонних справ України Андрія Сибіги та глави Офісу президента Андрія Єрмака організувати телефонну розмову між Орбаном та Зеленським.

За його словами, українська сторона "досить небувалим для дипломатії жестом" і "дещо напружено, хоча й культурно", відмовила у цій можливості.

Сіярто вважає, що "угорська миротворча місія за останні пів року зробила все можливе, і навіть значно більше, ніж можна було очікувати від країни такого розміру, з такими можливостями та в такому становищі, як Угорщина".

  • 11 грудня стало відомо, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним одразу після зустрічі з новообраним президентом США Дональдом Трампом у Флориді.
  • Президент Володимир Зеленський відреагував на телефонну розмову: "Сподіваємося, що Орбан не буде Асаду телефонувати в Москву".

 

Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
Володимир Зеленський
Угорщина
Віктор Орбан
Світ про Україну
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