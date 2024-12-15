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Як користуватися інтернетом без світла: поради від Мінцифри

Марія Науменко
15 грудня, 2024 неділя
16:04
Суспільство

Міністерство цифрової трансформації України надало поради щодо використання Інтернету під час відключень електроенергії

Зміст

Про це інформує Міністерство цифрової трансформації України.

"Щодня енергосистема України перебуває під обстрілами країни-терориста. Під час знеструмлень люди масово перемикаються на мобільний Інтернет, і навантаження зростає майже в 10 разів. Через це базові станції мобільних операторів швидко розряджаються і зв’язок погіршується", - зазначили у відомстві.

Щоб залишатися на зв'язку з рідними і підтримувати доступ до Інтернету навіть під час знеструмлень, Мінцифра пропонує скористатися оптоволоконною технологією xPON. Вона може забезпечити безперебійний доступ до Інтернету на термін до 72 годин зі швидкістю до 1 Гбіт/с без електрики. 

Інструкція від Мінцифри

1. Переконайтеся, що провайдер підтримує xPON

Спершу необхідно дізнатися у свого інтернет-провайдера, чи використовує він технологію xPON.

  • Якщо так – подати заявку на підключення.
  • Якщо ні – знайти іншого провайдера, який пропонує цю технологію, скориставшись мапою від ЛУН.

2. Оберіть метод підключення

Потрібно обрати один із двох способів проведення xPON:

  • Через дроти. У цьому випадку може знадобитися свердлити стіну.
  • Через дистанційний блок PoE. Він підключається до роутера та модема ONU; блок можна замовити у провайдера.

3. Перевірка наявності модема ONU

Уточніть у провайдера, чи забезпечено вас оптичним модемом ONU. Без цього пристрою Інтернет не зможе працювати під час знеструмлень. Якщо модема немає, ви не зможете підключитися до xPON.

4. Запит на потужність павербанка

Також варто з’ясувати у провайдера, якої потужності знадобиться павербанк. Він забезпечить живлення роутера та модема ONU, підтримуючи інтернет-зв’язок до 72 годин під час знеструмлень.

  • 10 грудня Міністерство цифрової трансформації провело зустріч з інтернет-провайдерами щодо переходу на технологію xPON, яка дає змогу під час знеструмлень працювати домашньому Інтернету.
Теги:
Новини
Економіка
Україна
графік вимкнення світла
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