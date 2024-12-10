Робота домашнього інтернету під час знеструмлень: Мінцифри провело зустріч з провайдерами

Про це інформує Мінцифри.

У відомстві розповіли, що зустріч з інтернет-провайдерами організували, щоб з'ясувати, що зупиняє бізнеси від переходу на технологію xPON, яка забезпечує до 72 годин роботи домашнього інтернету під час знеструмлень.

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За результатами зустрічі напрацювали такі рішення:

покращення умов бронювання аварійних бригад, які першими їдуть відновлювати роботу інтернету після обстрілів

продовження дії інтернет-субвенції для збільшення кількості населених пунктів, у яких є оптичний інтернет

залучення міжнародних донорів для розбудови інтернет-мереж, щоб провайдери ще швидше під’єднували xPON

"Нам важливо, щоб українці під’єднувалися до xPON максимально швидко і ціна на нього була доступною для кожного. Тож працюємо над сервісом у Дії, де українці зможуть побачити найближчих провайдерів, які працюють з xPON, ціну та термін під’єднання", - додали у Мінцифри.