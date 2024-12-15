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Головна Культура "Зберемо справжній народний гімн": Усик запустив музичний флешмоб на підтримку ДСНС, ППО та енергетиків

"Зберемо справжній народний гімн": Усик запустив музичний флешмоб на підтримку ДСНС, ППО та енергетиків

Марія Науменко
15 грудня, 2024 неділя
17:56
Культура Олександр Усик

Український боксер Олександр Усик запустив музичний флешмоб на підтримку енергетиків, рятувальників та сил ППО, які щодня борються з наслідками енергетичного тероризму з боку Росії

Зміст

Про це він написав на своїй Instagram-сторінці.

Усик звернувся до українців із закликом об'єднатися для створення гімну "Битви за світло".

"Давайте разом створимо гімн битви за світло. Нормальний такий, козацький, щоб аж за гаєм гуло. А я буду на ударних", - наголосив він.

Після його промови на відео з'явились кадри, як спортсмен у такт музиці б’є в боксерську грушу, що доповнювали звуки роботи Сил протиповітряної оборони, рятувальників ДСНС та енергетиків.

До участі у флешмобі долучилась вокалістка групи ONUKA Наталія Жижченко, яка виконала українську народну пісню "Ой на горі та женці жнуть" на сопілці.

"Гей, Січ! Давайте разом створимо гімн Битви за світло, щоб підтримати українських енергетиків, рятувальників та сили ППО в їхній щоденній невтомній битві з темрявою. Беріть аудіо з цього посту, додавайте свої інструментальні або вокальні партії та викладайте на свої сторінки! Я послухаю найкращі версії, з яких ми зберемо справжній народний гімн та опублікуємо тут. Першою приймає естафету ONUKA. Дякую тобі за підтримку. Ставте хештег #БитваЗаСвітло, щоб я побачив ваші версії", - написав боксер під відео.

  • 16 жовтня повідомлялось, що український боксер Олександр Усик став одним із головних персонажів комп'ютерної гри Undisputed Standard Edition.
Теги:
Відео
Новини
Суспільство
Спорт
Україна
Бокс
музика
ППО
Олександр Усик
Війна з Росією
ДСНС
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