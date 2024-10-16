Усик став героєм комп'ютерної гри Undisputed Standard Edition
Український боксер Олександр Усик став одним з головних персонажів комп'ютерної гри Undisputed Standard Edition
Про це Усик повідомив у instagram.
"Я пишаюся тим, що беру участь у першій великій боксерській відеогрі за понад 10 років - Undisputed Standard Edition", - написав Усик.
Він також виклав відео зі зйомок для гри, за допомогою яких персонаж українського важковаговика став реалістичним.
Олександр Усик є чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації).
21 грудня український боксер зустрінеться в реванші в Саудівській Аравії з британцем Тайсоном Ф'юрі , якого він переміг у травні.
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