Усик став героєм комп'ютерної гри Undisputed Standard Edition

Про це Усик повідомив у instagram.

"Я пишаюся тим, що беру участь у першій великій боксерській відеогрі за понад 10 років - Undisputed Standard Edition", - написав Усик.

Він також виклав відео зі зйомок для гри, за допомогою яких персонаж українського важковаговика став реалістичним.

Олександр Усик є чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації).

21 грудня український боксер зустрінеться в реванші в Саудівській Аравії з британцем Тайсоном Ф'юрі , якого він переміг у травні.



