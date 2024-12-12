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Головна Суспільство "Залишився маріонеткою": пресофіцерка 47-ї ОМБр Блищик прокоментувала відео Маркуса щодо медійної роботи підрозділу

"Залишився маріонеткою": пресофіцерка 47-ї ОМБр Блищик прокоментувала відео Маркуса щодо медійної роботи підрозділу

Євген Козярін
12 грудня, 2024 четвер
12:55
Суспільство Анастасія Блищик пресофіцер в 47 окрема механізована бригада

Пресофіцерка 47-ї окремої механізованої бригади "Магура" Анастасія Блищик прокоментувала відео головного сержанта Валерія Маркуса про медійну роботу під час формування підрозділу

Зміст

Відповідний допис вона опублікувала у Facebook.

11 грудня Валерій Маркус опублікував три відео, у яких він розповів про конфлікти із військовим командуванням 47-ї ОМБр.

У третьому відео він порушив тему медійної роботи, розповівши, що цим мав займатися саме він.

За словами Маркуса, заступник комбрига Шаламага нібито звинуватив його в узурпації медійного компонента підрозділу та "піарі на бригаді".

Маркус каже, що комбриг хотів створити окремі сторінки для соцмереж, а Шаламага буцімто налаштовував його на те, аби цим не займався головний сержант. Військовий зауважив, що цю роботу планували віддати "24-річній дівчинці з великими амбіціями й відсутністю компетенції", імовірно, ішлося про Анастасію Блищик.

Маркус заявив, що у бригаді сформувався медіапідрозділ з десятка людей, які займалися роботою в соцмережах, геральдикою бригади, рекламою, рекрутингом, продакшеном, співпрацею з фондами та іншим, а згадана "24-річна дівчинка мала лише досвід кореспондентки".

Реакція Блищик

"Цього разу я не можу ігнорувати, адже понос не припиняється з рота хлопчика, якого образили",  - написала вона у facebook.

Блищик заявила, що Маркус розповів про те, як він "знімав з посади командира полку, про суперечки з Іваном Шаламагою та про те, що командир бригади — це просто людина, яка стоїть на посаді".

"Для чого це було зроблено? Підозрюю, що для того, аби мати прихильність та бути в очах новобранців лідером. А також аби сформувати список своїх людей. Так, на той момент ти не міг бути просто військовослужбовцем, ти обов’язково мав бути або “людиною Маркуса”, або “людиною Шаламаги”. І та, і інша категорія людей розмовляли між собою тихо та уникали “людей свого опонента”. Я на той момент продовжила займати нейтральну сторону", — заявила військова.

За її словами, 2 січня 2023 року були створені бригадні сторінки і  Маркус підтримав цю ідею.

"Чи погоджував він це з комбригом – мені невідомо. Так ось, в усіх бригадах створюють сторінки конкретно під новий номер, аби у разі переводу, смерті, демобілізації… це все можна було передати людям, які мають продовжувати роботу. Бо артилерист не забирає з собою гармату додому, він залишає її побратимам. Та ж ситуація і з офіційними сторінками бригади. Натомість сторінка нашого телеграм-каналу належала виключно Маркусу, у фейсбуці головним адміністратором з правом видалення сторінки був також Валерій. І лише з інстаграмом простіше, адже там треба мати лише пароль та логін, хоча номер та пошта там були вказані… як думаєте чиї? Так, Валерія Маркуса", - написала вона.

За її словами, повернувшись на початку березня з відрядження в Міноборони вона мала лише одну зустріч з блогером, після якої він вибачався телефоном і далі ми не спілкувалися. Вона додала, що в червні у бригаді з'явився новий начальник пресслужби, "який теж не став прихильником Маркуса".

"До речі, інформацію на сторінках Маркуса про те, що ми вимушені створити нові сторінки бригади, оприлюднив саме цей продюсер, який залишався ще там в адмінах. І на його прохання передати повний доступ до старих сторінок він отримав відмову від блогера", - зазначила Блищик.

"Так, я не підтримала блогера, не була його прихильницею. І саме зараз ви можете спостерігати публічний висер з його боку. Але найголовніше, що це навіть не його ініціатива, а людей, в руках яких він і залишився маріонеткою", - підсумувала вона.

Коли Маркус публічно висловився про конфлікт у 47-й ОМБр "Маґура"і нові подробиці

11 липня 2023 року головний майстер-сержант 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Валерій Маркус написав рапорт, у якому попросив перевести його на нижчу посаду. Причиною такого кроку назвав те, що керівництво бригади не дозволяє будувати військову частину згідно з цінностями, які декларують бійці. Крім того, Маркус назвав заступника командира військової частини А4699 "аморальним дегенератом" і додав, що перебування з цією людиною в одному колективі принижує його честь і гідність.

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Командир бригади Олександр Сак, коментуючи цю заяву, закликав усіх відкинути конфлікти та примножити сили для спільної боротьби.

13 липня головним сержантом 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" замість Маркуса призначили Віталія Аверіна. 

У вересні того ж року стало відомо, що в 47-й окремій механізованій бригаді "Маґура" змінилося командування: підполковника Олександра Сака зняли з командування, замість нього бригаду очолив полковник Олександр Павлій.

Валерій Маркус від часу публічного оприлюднення рапорту, тобто півтора року, майже не з’являвся в медійному просторі. У січні цього року стрільчиня-санітарка у штурмовій роті 47-ї ОМБр "Маґура" Олена Риж (Іваненко) розповідала, що він продовжив військову службу, але не в 47-й бригаді.

12 грудня Маркус, який від липня 2023 року фактично не з'являвся в інформаційному просторі, в серії відео докладно розповів про створення бригади та конфлікти з керівництвом.
 
У цих відео Валерій Маркус докладно розповідає про те, як створювали та формували 47-му ОМБр, як виникли плани перетворити "Маґуру" зі стрілецького батальйону на полк. А також про труднощі, невдачі, суперечки й конфлікти, які, за його словами, виникли в цьому процесі через "незрілість і некомпетентність окремих представників командування", зокрема теперішнього заступника командира бригади Івана Шаламаги.



 

 


 


 

Теги:
скандал
військові
ЗСУ
Війна з Росією
Військові новини
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