Південна Африка каже, що не може запросити Путіна на саміт G20 у 2025 році

Про це він сказав в інтерв'ю російському ТАСС.

Магвенья наголосив, що країна "поки ніяк не може вплинути" на ордер Міжнародного кримінального суду щодо Путіна.

"Правова ситуація не змінилася із саміту БРІКС у Йоганнесбурзі. Ми ніяк не можемо вплинути на рішення МКС", - сказав представник, відповідаючи на запитання про те, чи планує ПАР запрошувати Путіна на саміт.

Довідка. G20 - клуб урядів держав з найбільш розвиненою економікою. ПАР 1 грудня на 12 місяців перейняла головування в ньому. Саміт, як очікується, відбудеться 21-22 листопада 2025 року.

Ордер на арешт Путіна

17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої у справах дітей у РФ Марії Львової-Бєлової.

Представники різних держав та міжнародних організацій відреагували на рішення МКС. Пізніше до них приєднались представники Великої Британії та Канади, які однозначно підтримали позицію суду.

А президент США Джо Байден заявив, що ордер МКС на арешт Путіна є виправданим, оскільки російський президент вчинив воєнні злочини.

Відомо, що президент Росії Путін має відвідати Південну Африку в серпні для участі в саміті БРІКС. Керівництво Південно-Африканської Республіки знає про ордер Міжнародного кримінального суду щодо арешту Путіна й усвідомлюємо юридичні зобов'язання.

Президент України Володимир Зеленський також відреагував на таке рішення МКС та наголосив, що Росія понесе відповідальність за кожен прояв терору проти України та її народу.

Прокуратура Південно-Африканської Республіки отримала ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна: його могли арештувати у разі приїзду до ПАР.

Пізніше президент ПАР Сиріл Рамафоса під присягою заявив, що Кремль погрожував йому війною, якщо Путіна арештують під час саміту БРІКС.

Однак, 19 липня стало відомо, що на саміті БРІКС, який проходитиме 22-24 серпня в ПАР, Росію фізично представлятиме голова МЗС Сергій Лавров. Президент РФ Володимир Путін візьме участь онлайн. У Держдепі США Путіна назвали "міжнародним ізгоєм".

27 липня у Росії оголосили в розшук суддю Міжнародного кримінального суду (МКС) Томоко Акане, яка видала ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна.