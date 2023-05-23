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Головна Економіка В Україні розпочала роботу місія МВФ: оцінить прогрес влади у виконанні умов програми

В Україні розпочала роботу місія МВФ: оцінить прогрес влади у виконанні умов програми

23 травня, 2023 вiвторок
10:02
Економіка МВФ

Місія Міжнародного валютного фонду на чолі з Гевіном Греєм розпочала роботу в Україні. Вона оцінить прогрес влади у виконанні умов програми

Про це заявив Ваграм Степанян, постійний представник (МВФ) в Україні, повідомляє РБК-Україна.

"Місія МВФ на чолі з Гевін Греєм розпочинає сьогодні з представниками влади України обговорення заходів у контексті першого перегляду програми розширеного фінансування (EFF)", - йдеться у заяві.

У центрі уваги місії буде оцінка прогресу влади України у виконанні політичних зобов'язань та умов у рамках програми, головним чином у галузі податково-бюджетної політики, управління та грошово-кредитної політики.

  • 31 березня Виконавча рада Міжнародного валютного фонду затвердила найбільшу фінансову допомогу для України з початку повномасштабної війни – вона становитиме $15,6 млрд.
  • Вже 3 квітня Україна отримала від МВФ перший транш розміром близько 2,7 млрд доларів у рамках нової програми розширеного фінансування.
  • У травні президент Володимир Зеленський підписав закон, який вводить правила розподілу та звітування про кошти на спецрахунках, які відкриті в НБУ для підтримки України. Він був вимогою МВФ.
Україна
МВФ
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