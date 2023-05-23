В Україні розпочала роботу місія МВФ: оцінить прогрес влади у виконанні умов програми
Місія Міжнародного валютного фонду на чолі з Гевіном Греєм розпочала роботу в Україні. Вона оцінить прогрес влади у виконанні умов програми
Про це заявив Ваграм Степанян, постійний представник (МВФ) в Україні, повідомляє РБК-Україна.
"Місія МВФ на чолі з Гевін Греєм розпочинає сьогодні з представниками влади України обговорення заходів у контексті першого перегляду програми розширеного фінансування (EFF)", - йдеться у заяві.
У центрі уваги місії буде оцінка прогресу влади України у виконанні політичних зобов'язань та умов у рамках програми, головним чином у галузі податково-бюджетної політики, управління та грошово-кредитної політики.
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