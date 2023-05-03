Спецрахунки на підтримку України: Зеленський підписав закон, який був вимогою МВФ
Президент Володимир Зеленський підписав закон, який вводить правила розподілу та звітування про кошти на спецрахунках, які відкриті в НБУ для підтримки України
Про це свідчить інформація на сайті Ради.
Там зазначено, що документ повернуто з підписом президента. Закон вносить зміни до Бюджетного кодексу та дозволяє уряду відкривати в Національному банку спеціальні рахунки для збору добровільних внесків на відновлення чи оборону України під час дії воєнного стану та протягом року після його скасування.
Як уточнив нардеп Ярослав Железняк, цей закон був вимогою Міжнародного валютного фонду.
"Закон передбачає розподіл і витрачання коштів на підтримку України за чіткими бюджетними правилами в межах бюджетних програм спеціального фонду держбюджету та запровадження щомісячного звітування про надходження й використання коштів за кожним із відкритих у НБУ рахунків і контролю за їхнім використанням відповідно до бюджетного законодавства", - пояснив політик.
"Законопроєкт також пропонує оприлюднення на офіційних сайтах головних розпорядників коштів сум отриманих добровільних внесків, перелік придбаних товарів і послуг", - додав він.
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