Про це "Інтерфакс-Україна" заявив постійний представник Міжнародного валютного фонду в Україні Ваграм Степанян.

Він нагадав, що повернення виплат військовим потребуватиме 4 млрд доларів додаткових коштів.

"Пошук ресурсів такого масштабу, ймовірно, передбачатиме різкі короткострокові податкові заходи або істотні запозичення на внутрішньому фінансовому ринку, однак такі заходи практично неможливі без дуже негативного впливу на економіку та фінансовий ринок", - сказав Степанян.

Він додав, що позики для фінансування таких видатків можуть поставити під іще більшу загрозу стійкість боргу України, який уже перебуває під тиском.