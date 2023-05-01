У МВФ заявили, що повернення 30 тис. грн військовим може призвести до зростання дефіциту бюджету
Законопроєкт про повернення військовим доплат у 30 тис. грн не визначає джерел фінансування цих витрат, а отже, може призвести до зростання дефіциту бюджету
Про це "Інтерфакс-Україна" заявив постійний представник Міжнародного валютного фонду в Україні Ваграм Степанян.
Він нагадав, що повернення виплат військовим потребуватиме 4 млрд доларів додаткових коштів.
"Пошук ресурсів такого масштабу, ймовірно, передбачатиме різкі короткострокові податкові заходи або істотні запозичення на внутрішньому фінансовому ринку, однак такі заходи практично неможливі без дуже негативного впливу на економіку та фінансовий ринок", - сказав Степанян.
Він додав, що позики для фінансування таких видатків можуть поставити під іще більшу загрозу стійкість боргу України, який уже перебуває під тиском.
- 10 квітня Верховна Рада проголосувала за повернення доплат у 30 тисяч гривень військовим, також доплати мають повернути працівникам ДСНС і поліцейським.
- 12 квітня у Раду внесли постанову, яка блокує закон про повернення 30 тисяч гривень виплат військовим.
- Як зазначив в ефірі Еспресо нардеп Федір Веніславський, виплати всім військовим по 30 тисяч гривень потребують понад трильйон гривень на рік.
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