Рада повернула доплати у 30 тис. грн військовим. Подробиці

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

За відповідне рішення проголосували 277 народних депутатів. Доплати діятимуть до кінця періоду воєнного стану.

"Важливо! Доплати повернули не лише військовим, а й працівникам ДСНС та поліцейським. Нарешті справедливість відновлена! Добилися цього!" - написав він.

Олексій Гончаренко також опублікував текст поправки, яка передбачає повернення доплат.

Відповідно до неї, статтю 16 Закону України №8312 (про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правового регулювання питань, пов'язаних із здійсненням заходів правового режиму воєнного стану) доповнюють таким текстом:

"На період дії воєнного стану військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, поліцейським щомісячно виплачується додаткова винагорода в розмірі 30 000 гривень не залежно від покладених на таких осіб завдань чи районів проходження служби. Для таких осіб, які беруть безпосередню участь у бойових діях або забезпечують здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах їх ведення (здійснення), зокрема на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України, на території між позиціями сил оборони та позиціями військ держави-агресора, у період здійснення зазначених заходів (у тому числі військовослужбовцям строкової служби), розмір цієї додаткової винагороди збільшується до 100 000 гривень в розрахунку на місяць пропорційно часу участі у таких діях та заходах. Положення цього пункту не поширюється на курсантів (слухачів) вищих військових навчальних закладів та курсантів і слухачів закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання".

Окрім того, згідно з внесеною правкою, статтю 28 цього ж закону доповнили пунктом, який передбачає, що у квітні 2023 року та на період до припинення або скасування воєнного стану, зарплату, грошове забезпечення працівників, службових і посадових осіб бюджетних установ нараховують "у розмірі, що не перевищує десяти розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 2023 року. При цьому у зазначеному максимальному розмірі не враховуються суми допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги для оздоровлення, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та оплата щорічної відпустки".

Зазначене обмеження не застосовують під час нарахування заробітної плати, грошового забезпечення: військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, поліцейським, особам рядового і начальницького складу територіальних (міжрегіональних) воєнізованих формувань Державної кримінально-виконавчої служби.

Водночас обмеження застосовується при нарахуванні зарплати та грошового забезпечення відповідно нардепам, членам Кабміну, прокурорам, працівникам, службовим і посадовим особам НБУ, а також іншим службовим і посадовцям, працівникам, оплата праці яких регулюється спеціальними законами (крім осіб, зазначених в абзаці другому цього пункту), працівникам суб’єктів господарювання, 100 відсотків акцій (часток) якого належить державі або іншому господарському товариству, 100 відсотків акцій (часток) якого належать державі".

Народний депутат Ярослав Железняк, коментуючи це голосування, звернув увагу на те, що правка повертає надбавку захисникам шляхом економії на скороченні зарплат для держслужбовців і менеджменту держпідприємств.

"І тут головне, щоб повернення надбавок спрацювало: скоріш за все, потрібно змінювати Бюджет; обмеження на зарплати до 10 мінзарплат – це дуже мала економія. Навіть на 2% від запланованих видатків не вистачить. Нагадаю, що ми в день на виплати військовим витрачали 2,7 млрд грн", - написав він.