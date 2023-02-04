Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Кому з військових залишать доплату 30 тис. грн, а кому ні. Роз'яснення від Мінооборони

Кому з військових залишать доплату 30 тис. грн, а кому ні. Роз'яснення від Мінооборони

4 лютого, 2023 субота
17:43
війна з Росією ЗСУ

Заступник начальника Управління соціальної підтримки Міністерства оборони України - начальник відділу грошового забезпечення та заробітної плати полковник Олег Рогаль пояснив, що передбачає впроваджений 1 лютого 2023 року новий порядок нарахування додаткової грошової винагороди військовослужбовцям

Про це у суботу, 4 лютого, він розповів в інтерв'ю АрміяInform.

Йшлося про щомісячні надбавки розміром 30 тис. грн та 100 тис. грн.

"Грошова винагорода не буде виплачуватися тим військовослужбовцям, які проходять службу у військових частинах та підрозділах, які не входять до складу угруповань Сил оборони або резерву Головнокомандувача і перебувають поза межами районів ведення бойових дій. Це можуть бути навчальні центри, органи військового управління, тилові бази тощо", - зазначив посадовець.

Разом з тим, військовослужбовець отримуватиме щомісячну додаткову винагороду 30 тисяч гривень, "якщо він проходить службу в підрозділі, який включений до складу угруповань Сил оборони країни або в резерві Головнокомандувача Збройних Сил України і який не перебуває в районі ведення бойових дій".

"Але за умови бойових спеціальних завдань згідно з наказами командирів підрозділів бойових частин", - наголосив Олег Рогаль.

Читайте також: 100 тисяч розбрату. Чи варто рахувати гроші військових?

Згадані підрозділи "матимуть право" на додаткові 30 тис. грн кожному бійцю й під час перебування на ротації, сказав представник Міноборони.

Якщо ж військовий, що отримує 30 тис. грн доплати, перебуватиме на лікарняному, то у цей час доплата йому не нараховуватиметься. 

За словами Рогаля, це пов'язано із тим, що "військовослужбовець, який перебуває на лікарняному, при цьому не виконує ніяких бойових завдань".

Читайте також: Дискусії про "високі зарплати військових" ідіотські

Якщо ж "поранення, контузію або травму, пов’язану із захистом Батьківщини" отримав той, хто має 100 тисяч гривень щомісячної доплати, тобто перебуває на передовій, під час лікування виплата зазначеної суми за ним зберігатиметься.

"Також ця винагорода зберігається за час відпустки після лікування, якщо поранення було важким. Ступінь важкості поранення визначають військові лікарські комісії", - додав Олег Рогаль.

Економіка
Міністерство оборони
військові
ЗСУ
Військові новини
Читайте також:
Энтони Блинкен
4 лютого, 2023 субота
Блінкен терміново зв'язався з Ван І після скандалу з китайськими шпигунськими кулями
ОПЗЖ
3 лютого, 2023 п'ятниця
Позбавлення депутатських мандатів членів ОПЗЖ: Зеленський відреагував на другу петицію
4 лютого, 2023 субота
У МЗС Китаю прокоментували появу "шпигунської кулі" над США
Київ
-3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.62
    Купівля 39.62
    Продаж 40.33
  • EUR
    Купівля 42.62
    Продаж 43.62
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
4 лютого
19:07
ЗСУ Бахмут
Окупанти почали вербувати засуджених жінок, - Генштаб
18:26
Місце аварії на трубопроводі Північний потік
У Німеччини нема доказів, що за вибухами на "Північних потоках" стоїть РФ
18:07
світло
В Одесі та Одеському районі без світла лишаються півмільйона абонентів
18:03
OPINION
Володимир Гевко
Маск теоретично може утримувати таку державу як Україна
17:42
Ексклюзив
Ігор Яковенко
Основна маса росіян розуміє, що сказані публічно слова про війну спричинять репресії, - ексдепутат Держдуми РФ Яковенко
17:40
Володимир Зеленський
"Челенджери" та Олімпіада. Зеленський поспілкувався з британським прем'єром Сунаком
17:37
Ексклюзив
Патрульна поліція
Поліція має розслідувати "замінування" Держкіно, бо це зрив конкурсу на голову Довженко-Центру, - керівниця відділу зв’язків із громадськістю ДЦ
17:20
Кліматичні активісти організації "Letzten Generation"
Екоактивісти німецького "Останнього покоління" ведуть досьє на своїх членів, - Welt
17:16
Індія почала платити за російську нафту валютою ОАЕ, - Reuters
17:00
Ексклюзив
Москва_Кремль
Після серйозної військової поразки у РФ почнеться мафіозна війна за розподіл території, - ексдепутат Держдуми Яковенко
16:50
електроенергія
На Хмельниччині цілий день не вимикатимуть електроенергію
16:32
ЗСУ, українські військові. Ілюстративне зображення
Кабмін ухвалив рішення запровадити систему Delta у Силах оборони
16:31
Ексклюзив
Ірина Геращенко
Ми можемо опинитися в ситуації, коли КСУ буде повністю залежний від Банкової, - нардепка Геращенко
16:09
Оксана Датій
Датій написала заяву на звільнення, - ЗМІ
16:07
паркан на кордоні з Білоруссю
Латвія збудувала 36 кілометрів паркану на кордоні з Білоруссю, - ЗМІ
16:07
OPINION
Валерій Пекар
Чому українці вважають, що чиновники мають працювати за копійки
15:46
Георгій Бущан
Євро-2024: Україна перед грою з Англією втратила основного голкіпера
15:14
Фірму з Київщини підозрюють у несплаті податків на 17 млн грн під час перепродажу газу
Фірму з Київщини підозрюють у несплаті податків на 17 млн грн під час перепродажу газу
15:12
зима_сніг
Синоптик Наталка Діденко попередила, що до України йдуть морози до 12 градусів
15:05
Авдіївка
В Авдіївці лишається 52 дитини та близько 2 тис. дорослих
14:57
санкції проти рф
Глава Саксонії розкритикував візові обмеження ЄС для росіян
14:40
Денис Шмигаль
Шмигаль пояснив, як Одесу врятують від знеструмлення
14:28
Танк Challanger 2, навчання ЗСУ
Танкісти ЗСУ швидко опанували керування могутнім Challenger 2, - міноборони Британії
14:23
російські військові окупанти
На Запоріжжі загарбники видають фінансову допомогу лише власникам паспортів РФ
14:06
OPINION
Володимир Єрмоленко
Імперія і тоталітаризм вбиває державність
14:05
нафта роснефть
Євросоюз затвердив граничний рівень цін на нафтопродукти з РФ
14:02
російська армія, мобілізація
Росіяни ліквідовують командирів, які зволікають із виконанням наказів, - Центр нацспротиву
13:50
Ексклюзив
Ігор Яковенко
Дзеркальна ситуація зі сталінським СРСР прирікає путінську Росію до поразки, - ексдепутат держдуми Яковенко
13:46
танк Leopard 2
Прем’єр Португалії підтвердив наміри надіслати Україні танки Leopard 2
13:40
Українська електроенергія пішла в Європу
Укренерго: дефіцит потужності в енергосистемі зменшився, зросло виробництво електрики
13:10
Посадовців Адміністрації морських портів України викрили на розкраданні понад 90 млн грн
12:52
Німеччина Україна
Німеччина зібрала докази воєнних злочинів в Україні "у тризначному діапазоні" - генпрокурор Франк
12:51
Ентоні Джошуа
Джошуа нарешті обрав суперника та дату повернення на ринг після поразки від Усика
12:30
Євген Пригожин
Британія готує рішення про визнання ПВК Вагнера терористичною організацією, - The Telegraph
12:10
долар євро валюта обмін
Курс валют на 4 лютого: скільки коштують долар та євро в обмінниках
12:07
OPINION
Mason Lemberg
Держава навіть під час війни стала великим шоу
11:50
Джо Байден
У канцелярії Дуди підтвердили, що Байден найближчим часом відвідає Польщу
11:49
Ексклюзив
карта бойових дій 3101
За минулу ніч відбито 5 штурмових дій ворога у районі Мар'їнки на Донеччині, - Дмитрашківський
11:40
Україна повернула з полону 116 захисників, зокрема оборонців Маріуполя, партизанів Херсона та снайперів
11:31
Дмитро Медведєв
"Запалає вся Україна": Медведєв пообіцяв жорстку відплату за удари вглиб РФ та по Криму
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV