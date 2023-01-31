Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Суспільство Військовим змінюють суми виплат додаткової винагороди: розмір премії залежатиме від районів перебування

Військовим змінюють суми виплат додаткової винагороди: розмір премії залежатиме від районів перебування

31 січня, 2023 вiвторок
14:13
Суспільство гроші для ЗСУ

Від 1 лютого в Збройних Силах України та Міністерстві внутрішніх справ змінюють виплату додаткової винагороди деяким службовцям зі 100 тисяч гривень до 30 тисяч

Про це інформує Міністерство оборони України з посиланням на запроваджену постанову Кабінету Міністрів України 28 лютого 2022 року №168.

"Рішення змінити підхід до нарахування додаткової грошової винагороди стосуватиметься тилових підрозділів та військовослужбовців, які перебувають поза зоною бойових дій, та ухвалено задля дотримання принципів справедливості щодо стимулювання воїнів сил безпеки та оборони України", - пише пресслужба.

Від завтра додаткова грошова винагорода - 30 тис. чи 100 тис. гривень, залежатиме від району перебування бійця, складності та специфіки завдань, які він виконує.

Читайте також: 100 тисяч розбрату. Чи варто рахувати гроші військових?

Розмір премії військовим, які беруть безпосередню участь у бойових діях, не змінюється. Те саме стосується сімей полонених та зниклих безвісти - виплати винагороди у розмірі 100 тисяч гривень зберігаються.

"Підставою для перегляду Порядку стали доручення Кабінету Міністрів України від 29 червня 2022 року № 16355/0/1-22 та від 8 липня 2022 № 16355/0/1-22. Ці урядові документи стосувалися нагальної необхідності оптимізувати видатки Державного бюджету України. Також бралося до уваги доручення Міністерства економіки України від 13 вересня 2022 року № 16355/6/1-22 щодо формування єдиного підходу у визначенні порядку та умов здійснення виплат, передбачених постановою Кабміну № 168", - роз'яснюють у відомстві.

Читайте також: Дискусії про "високі зарплати військових" ідіотські

Наголошується, що зміни торкнуться лише військовослужбовців та співробітників МВС, які перебувають поза зоною бойових дій, строковиків і курсантів ВВНЗ, офіцерів управлінь і штабів, а також деяких інших категорій.

Крім того, аби підвищити рівень соціального захисту військових і членів їхніх родин, з 1 лютого збільшать розміри щомісячної зарплатні захисників так, щоб мінімальний його рівень для Збройних Сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби України, становив не менше ніж 20 100 гривень, також для осіб рядового і начальницького складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій та поліцейських НПУ - на рівні не менше ніж 17 000 гривень. 

  • 3 січня президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому зокрема обговорили грошове забезпечення й премії для військових.  

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

військові
ЗСУ
війна з Росією
Військові новини
Читайте також:
30 січня, 2023 понедiлок
Тяга Путіна до символізму, аби у лютому здійснити повторний наступ, може зіграти злий жарт з РФ, - військовий експерт Жданов
Пентагон
30 січня, 2023 понедiлок
З Росією у списку: у Пентагоні назвали країни, армії яких є бойовою силою найвищого рівня
Бен Воллес
30 січня, 2023 понедiлок
"Ми ніколи більше не будемо приниженими": міністр оборони Британії пригадав, що сказав Герасимов перед вторгненням в Україну
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.83
    Купівля 39.83
    Продаж 40.53
  • EUR
    Купівля 42.57
    Продаж 43.53
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
31 січня
14:16
Ексклюзив
ЗСУ
Українцям слід усвідомити, що ця війна надовго, - військовий психолог Козінчук
14:12
Мевлют Чавушоглу
Туреччина не ратифікує протокол про членство Швеції у НАТО, - Чавушоглу
14:08
Оновлено
Human Rights Watch
Human Rights Watch звинуватила ЗСУ у використанні в Ізюмі заборонених "мін-пелюсток". В Україні відреагували
14:07
OPINION
Віталій Шабунін
Рєзніков доручив підписи під збройними контрактами колаборанту Лієву
14:03
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець
Human Rights Watch позначила на карті Крим як частину Росії, - Лубінець
13:57
Міхеїл Саакашвілі
Саакашвілі потрапив до реанімації, його стан критичний, - член "Єдиного національного руху" Чаладзе
13:48
суд
ВАКС засудив експосадовця Генпрокуратури до 9 років за ґратами
13:19
Пресреліз
"Пазли дитячих мрій": про біль війни та бажання жити далі
13:10
сніг, мокрий сніг, зима
У перший день лютого в більшості областей України очікується сніг: прогноз погоди від Наталки Діденко
13:03
Тільки гуманітарна допомога: Австрія та Угорщина домовилися не передавати Україні зброю
13:02
Платформа OnlyFans стала недоступною в Росії
12:31
Завдали понад 20 млн грн збитків: житомирських митників викрили на незаконному ввезенні в Україну швидких
12:14
Увага міни
На Херсонщині місцевий житель підірвався на ворожій міні
12:08
Євробачення-2023
"Об'єднані музикою": презентували логотип і гасло "Євробачення-2023"
12:08
OPINION
Ігор Гулик
MeToo по-путінськи
12:00
Ракетоносій "калібрів"
Росія утримує в Чорному морі 12 кораблів, серед яких три носії "калібрів"
11:46
Борис Джонсон
Джонсон вказав на катастрофічну помилку, якої Захід припустився щодо Путіна та членства України в НАТО
11:29
Ексклюзив
General Dynamics F-16 Fighting Falcon
Пентагон є прихильником рішення про постачання F-16 в Україну, - Згурець
11:16
відключення електроенергії
В Україні через похолодання зростають обсяги споживання електроенергії, можливі аварійні відключення, - Укренерго
11:03
Олег Волошин
Депутат-втікач Волошин із ОПЗЖ складає мандат, а судилище за його наклепом триває, - десантник Олександр Погребиський
10:58
МЗС
"Поставив під сумнів територіальну цілісність України": у МЗС засудили заяву президента Хорватії про Крим
10:54
Ілля Забарний та Роман Яремчук
Стало відомо, скільки клуб АПЛ заплатить "Динамо" за футболіста збірної України
10:46
США Україна
Ексочільник Пентагону закликав США якнайшвидше передати Україні винищувачі та далекобійні ракети
10:41
Курс валют на 31 січня: вартість долара та євро в Україні
10:25
Кирило Буданов
Буданов: Маємо зробити все, щоб до літа Крим повернувся додому
10:12
Депутату ОПЗЖ повідомили про підозру
За 6 тис. грн здав позиції ЗСУ в Сіверську: депутату ОПЗЖ повідомили про підозру
10:05
OPINION
Михайло Басараб
Росіяни цинічно використовують західний тренд постмодернізму
09:52
обстріл Херсонщина
Ворожі війська 54 рази обстрілювали Херсонщину минулої доби
09:50
Міністр оборони Олексій Резніков
Резніков зустрінеться з Макроном та проситиме про постачання F-16, - The Guardian
09:42
Ексклюзив
ЗСУ, артилерія
ЗСУ знищили щонайменше 5 легкомоторних човнів, на яких пересувались російські розвідники, - начальник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку
09:38
Військові навчання в Білорусі вкотре продовжили
Міноборони Білорусі заявило про початок "спільного штабного тренування" з військами РФ
09:25
Британська розвідка оцінила спроможність РФ здійснити оперативний прорив на Донеччині
08:58
корупція
Україна у 2022 році піднялася у рейтингу сприйняття корупції, - Transparency International
08:49
Ексклюзив
Робота снайперів-прикордонників
Ворог намагається підійти до Бахмутського м'ясокомбінату та заводу шампанських вин, - боєць ЗСУ Тимочко
08:33
втрати рф
Росія за добу втратила в Україні 850 солдатів, 9 бойових бронемашин і 4 безпілотники
08:33
Ізраїль розбомбив місце збирання іранських дронів у Сирії
За атакою на іранські військові об'єкти стоїть ізраїльський Моссад, - WSJ
08:13
Обстріл Нікопольщини
Росіяни обстріляли з важкої артилерії громаду на Дніпропетровщині: пошкоджені будинки й лінії електропередачі
08:09
OPINION
Володимир Горбач
Баланс — це паритет в озброєннях
07:48
Микола Княжицький
Національна безпека – підстава заборони РПЦ в Україні
07:45
SWIFT
Іран оголосив про створення спільного з Росією аналогу банківської системи SWIFT
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV