Про це інформує Міністерство оборони України з посиланням на запроваджену постанову Кабінету Міністрів України 28 лютого 2022 року №168.

"Рішення змінити підхід до нарахування додаткової грошової винагороди стосуватиметься тилових підрозділів та військовослужбовців, які перебувають поза зоною бойових дій, та ухвалено задля дотримання принципів справедливості щодо стимулювання воїнів сил безпеки та оборони України", - пише пресслужба.

Від завтра додаткова грошова винагорода - 30 тис. чи 100 тис. гривень, залежатиме від району перебування бійця, складності та специфіки завдань, які він виконує.

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Розмір премії військовим, які беруть безпосередню участь у бойових діях, не змінюється. Те саме стосується сімей полонених та зниклих безвісти - виплати винагороди у розмірі 100 тисяч гривень зберігаються.

"Підставою для перегляду Порядку стали доручення Кабінету Міністрів України від 29 червня 2022 року № 16355/0/1-22 та від 8 липня 2022 № 16355/0/1-22. Ці урядові документи стосувалися нагальної необхідності оптимізувати видатки Державного бюджету України. Також бралося до уваги доручення Міністерства економіки України від 13 вересня 2022 року № 16355/6/1-22 щодо формування єдиного підходу у визначенні порядку та умов здійснення виплат, передбачених постановою Кабміну № 168", - роз'яснюють у відомстві.

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Наголошується, що зміни торкнуться лише військовослужбовців та співробітників МВС, які перебувають поза зоною бойових дій, строковиків і курсантів ВВНЗ, офіцерів управлінь і штабів, а також деяких інших категорій.

Крім того, аби підвищити рівень соціального захисту військових і членів їхніх родин, з 1 лютого збільшать розміри щомісячної зарплатні захисників так, щоб мінімальний його рівень для Збройних Сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби України, становив не менше ніж 20 100 гривень, також для осіб рядового і начальницького складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій та поліцейських НПУ - на рівні не менше ніж 17 000 гривень.

3 січня президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому зокрема обговорили грошове забезпечення й премії для військових.