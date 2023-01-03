Зеленський провів засідання Ставки: обговорювали грошове забезпечення і боєприпаси для армії
Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому зокрема обговорили грошове забезпечення й премії для військових
Про це 3 січня повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. (Головнокомандувач ЗСУ, – ред.) Валерій Залужний доповів про обстановку на основних напрямках фронту. Про ймовірні кроки агресора в найближчий період ішлося в доповіді (начальника Головного управління розвідки, – ред.) Кирила Буданова", - розповів він.
"Ще і ще раз опрацювали питання забезпечення нашої армії технікою та боєприпасами. Окремо обговорили грошове забезпечення й преміювання військовослужбовців", - додав Зеленський і наголосив, що 2023-й має стати роком перемоги України.
- 30 грудня на Ставці обговорювали способи захистити критичну інфраструктуру України від атак ворога.
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