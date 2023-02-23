Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Відповідаючи на петицію, Зеленський нагадав, що 28 лютого 2022 року Кабінет Міністрів затвердив постанову про виплату військовослужбовцям по 100 000 грн або 30 000 на місяць.

"Сьогодні з метою забезпечення соціальної справедливості щодо стимулювання військовослужбовців урядом здійснено низку заходів щодо диференціації розмірів зазначеної винагороди залежно від місця, умов та особливостей проходження служби у формуваннях сил безпеки і оборони України", - зауважив він.

Тож, за словами Зеленського, згадані виплати напряму залежатимуть від районів перебування військовослужбовців, складності та специфіки бойових чи спеціальних завдань, які вони виконують.

Він також звернувся до Дениса Шмигаля з проханням комплексно опрацювати це питання, звернувши особливу увагу на забезпечення належного соцзахисту військових і дотримання принципів справедливості щодо стимулювання військових, які безпосередньо беруть участь у бойових діях. Кабмін повинен проіформувати автора петиції про результати розгляду цього питання.

Президент наголосив, що саме на Кабмін покладено завдання та повноваження зі здійснення заходів щодо забезпечення обороноздатності України, проведення бюджетної та фінансової політики, а також забезпечення соціальних та правових гарантій військових.

Цю петицію зареєстрували на сайті президента України 31 січня. Станом на 3 лютого її підписали понад 26,5 тисяч людей. А на момент завершення збору підписів їхня кількість досягла 31 908.