Про це він розповів в етері Еспресо.

Нардеп прокоментував ухвалення Верховною Радою правки до законопроєкту №8312 щодо повернення виплат у 30 тис.грн військовим.

"Після голосування у парламенті законопроєкт має підписати голова Верховної Ради й потім передати на підпис президенту України. У цьому випадку йдеться про дуже великі кошти з державного бюджету України, а говорити навіть про часткову компенсацію внаслідок обмеження заробітних плат для держслужбовців, то це, як кажуть, аби поговорити. Мова йде про абсолютно неспівставні цифри. Для того, щоб знайти гроші на виплати 30 тис.грн всім військовослужбовцям незалежно від їхнього місця перебування, то за різними розрахунками потрібно більш ніж трильйон гривень на рік. З попередніх розрахунків мова йде про суму від 60 до понад 100 млрд грн на місяць. Тобто це колосальні гроші й сьогодні складно уявити, де їх можна знайти без радикальних та не завжди популярних дій, як оподаткування чи залучення додаткових запозичень тощо", - сказав Федір Веніславський.

Веніславський зауважив, що необхідно здійснити виплати нашим військовослужбовцям, бо вони й в тилу ризикують своїм життям, тому що ворог, який терористично спрямований, завдає ракетних атак по всій території країни.

"Маємо закон і будемо думати, як шукати кошти у бюджет для цих виплат. Дані виплати будуть стосуватися всіх тих, хто належить до сфери безпеки та оборони, тобто ті, хто беруть участь у складі збройних формувань України, захищають державний суверенітет і територіальну цілісність нашої держави незалежно від їхнього місця перебування", - додав народний депутат України.