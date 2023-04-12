У Раду внесли постанову, яка блокує закон про повернення 30 тис. грн виплат військовим
У парламент внесено проєкт постанови, яка блокує підписання головою ВР і президентом України закону, що передбачає повернення щомісячної виплати 30 тис. грн військовослужбовцям, поліцейським і рятувальникам
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Проєкт постанови "про скасування рішення Верховної Ради України від 10.04.2023 про прийняття в другому читанні та в цілому проєкту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правового регулювання питань, пов'язаних із здійсненням заходів правового режиму воєнного стану (реєстр. № 8312 від 27.12.2022)" вніс народний депутат із парламентської фракції "Голос" Володимир Цабаль. Вона зареєстрована за номером 8312-П 11 квітня. Тексту постанови й супровідних документів на сайті парламенту наразі не оприлюднено.
"Поки ця постанова не буде розглянута в залі, спікер не має право підписати закон. А це в найближчі тижні не відбудеться через графік засідання Ради", – написав Железняк.
- 10 квітня Верховна Рада проголосувала за повернення доплат у 30 тисяч гривень військовим, також доплати мають повернути працівникам ДСНС і поліцейським
- Як зазначив в ефірі Еспресо нардеп Федір Веніславський, виплати всім військовим по 30 тис.грн потребують понад трильйон гривень на рік
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.29
Купівля 37.29Продаж 38.08
-
EUR
Купівля 40.32Продаж 41.14
- Актуальне
- Важливе