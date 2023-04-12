У Раду внесли постанову, яка блокує закон про повернення 30 тис. грн виплат військовим

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Проєкт постанови "про скасування рішення Верховної Ради України від 10.04.2023 про прийняття в другому читанні та в цілому проєкту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правового регулювання питань, пов'язаних із здійсненням заходів правового режиму воєнного стану (реєстр. № 8312 від 27.12.2022)" вніс народний депутат із парламентської фракції "Голос" Володимир Цабаль. Вона зареєстрована за номером 8312-П 11 квітня. Тексту постанови й супровідних документів на сайті парламенту наразі не оприлюднено.

"Поки ця постанова не буде розглянута в залі, спікер не має право підписати закон. А це в найближчі тижні не відбудеться через графік засідання Ради", – написав Железняк.