Україна отримала $2,7 млрд від МВФ у рамках нової програми підтримки
Україна отримала від МВФ перший транш розміром близько 2,7 млрд доларів у рамках нової програми розширеного фінансування
Про це повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний.
Він зазначив, що Україна отримала від МВФ 2 млрд спеціальних прав запозичень. Це близько 2,7 млрд доларів.
Пишний нагадав, що рішення про негайне виділення траншу ухвалили 31 березня. Також він подякував партнерам за швидку допомогу і зазначив, що Україна вже активно працює для успішного проходження першого перегляду програми і отримання наступного траншу від МВФ.
- 31 березня Виконавча рада Міжнародного валютного фонду затвердила найбільшу фінансову допомогу для України з початку повномасштабної війни – вона становитиме $15,6 млрд.
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