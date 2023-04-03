Україна отримала $2,7 млрд від МВФ у рамках нової програми підтримки

Про це повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний.

Він зазначив, що Україна отримала від МВФ 2 млрд спеціальних прав запозичень. Це близько 2,7 млрд доларів.

Пишний нагадав, що рішення про негайне виділення траншу ухвалили 31 березня. Також він подякував партнерам за швидку допомогу і зазначив, що Україна вже активно працює для успішного проходження першого перегляду програми і отримання наступного траншу від МВФ.