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МВФ виділить Україні новий транш у розмірі майже $900 млн

29 червня, 2023 четвер
23:09
Економіка МВФ

МВФ завершив перший перегляд програми розширеного фінансування для України, що дозволяє надати транш у розмірі близько $890 млн

Про це повідомила пресслужба МВФ.

"Попри війну, економіка України демонструє кращу стійкість, ніж очікувалося, після різкого скорочення у 2022 році. Зростання ВВП було підвищено до 1-3% у 2023 році в той час, як внутрішній попит відновлюється, інфляція сповільнюється, а валютні резерви є значними на тлі стабільного валютного курсу", - йдеться у пресрелізі.

В українському Мінфіні заявили, що цей перегляд відзначив значний прогрес уряду України у виконанні зобов'язань за програмою EFF. Так, українська сторона виконала всі відповідні кількісні критерії ефективності за квітень та структурні орієнтири станом на кінець червня, кажуть у відомстві.

У березні рада директорів МВФ затвердила чотирирічну програму розширеного фінансування для України загальним обсягом 15,6 млрд доларів США. Вона є частиною ширшого пакета міжнародної підтримки у 115 млрд доларів.

  • Нагадаємо, 31 березня Виконавча рада Міжнародного валютного фонду затвердила найбільшу фінансову допомогу для України з початку повномасштабної війни – вона становитиме $15,6 млрд.
  • Вже 3 квітня Україна отримала від МВФ перший транш розміром близько 2,7 млрд доларів у рамках нової програми розширеного фінансування.
  • У травні президент Володимир Зеленський підписав закон, який вводить правила розподілу та звітування про кошти на спецрахунках, які відкриті в НБУ для підтримки України. Він був вимогою МВФ.
  • 23 травня в Україні розпочала роботу місія МВФ, яка оцінить прогрес влади у виконанні умов програми.
  • 30 травня МВФ і влада України досягли угоди на рівні експертів щодо першого перегляду програми розширеного фінансування, що відкривала шлях до траншу у $900 млн.
МВФ
допомога Україні
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