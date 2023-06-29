МВФ виділить Україні новий транш у розмірі майже $900 млн

Про це повідомила пресслужба МВФ.

"Попри війну, економіка України демонструє кращу стійкість, ніж очікувалося, після різкого скорочення у 2022 році. Зростання ВВП було підвищено до 1-3% у 2023 році в той час, як внутрішній попит відновлюється, інфляція сповільнюється, а валютні резерви є значними на тлі стабільного валютного курсу", - йдеться у пресрелізі.

В українському Мінфіні заявили, що цей перегляд відзначив значний прогрес уряду України у виконанні зобов'язань за програмою EFF. Так, українська сторона виконала всі відповідні кількісні критерії ефективності за квітень та структурні орієнтири станом на кінець червня, кажуть у відомстві.

У березні рада директорів МВФ затвердила чотирирічну програму розширеного фінансування для України загальним обсягом 15,6 млрд доларів США. Вона є частиною ширшого пакета міжнародної підтримки у 115 млрд доларів.