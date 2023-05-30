Про це інформує пресслужба МВФ.

"Співробітники Міжнародного валютного фонду та українська влада досягли на робочому рівні згоди щодо оновленого набору економічних та фінансових політик для першого перегляду в рамках 4-річної програми розширеного фінансування", - йдеться в заяві.

Повідомляється, що тепер угода підлягає затвердженню Радою виконавчих директорів МВФ.

Україна виконала всі кількісні показники ефективності за квітень та структурні маяки за травень. Це дозволило розглядати питання про надання близько 900 млн доларів.

У МВФ відзначають, що економіка нашої країни показує надзвичайну стабільність, а останні економічні події свідчать про поступове економічне відновлення у 2023 році. При цьому перспективи залишаються дуже невизначеними через війну.

Що відомо про співпрацю України з Міжнародним валютним фондом

31 березня Виконавча рада Міжнародного валютного фонду затвердила найбільшу фінансову допомогу для України з початку повномасштабної війни – вона становитиме $15,6 млрд.

Вже 3 квітня Україна отримала від МВФ перший транш розміром близько 2,7 млрд доларів у рамках нової програми розширеного фінансування.

У травні президент Володимир Зеленський підписав закон, який вводить правила розподілу та звітування про кошти на спецрахунках, які відкриті в НБУ для підтримки України. Він був вимогою МВФ.

23 травня місія Міжнародного валютного фонду на чолі з Гевіном Греєм розпочала роботу в Україні. Вона оцінить прогрес влади у виконанні умов програми.