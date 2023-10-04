МВФ відновив роботу постійного офісу в Києві
У вівторок, 3 жовтня, голова Міжнародного валютного фонду Кристаліна Георгієва заявила про відновлення роботи постійного представництва у Києві, яке було закрито з початку повномасштабної війни у 2022 році
Про це вона написала у Х (Twitter).
"Я рада оголосити про відкриття постійного представництва МВФ у Києві, оскільки ми ще більше поглиблюємо нашу взаємодію з Україною", - написала Георгієва.
Також вона розмістила у соцмережі фото з представниками МВФ, Національного банку України та Міністерства фінансів.
Програма МВФ: що відомо
31 березня Виконавча рада Міжнародного валютного фонду затвердила найбільшу фінансову допомогу для України з початку повномасштабної війни - $15,6 млрд. Перший транш розміром близько $2,7 млрд у рамках нової програми розширеного фінансування від МВФ Україна отримала вже 3 квітня.
З 23 травня місія Міжнародного валютного фонду на чолі з Гевіном Греєм розпочала роботу в Україні. Вона оцінить прогрес влади у виконанні умов програми.
Наприкінці червня МВФ завершив перший перегляд програми розширеного фінансування для України, що дозволяє надати транш у розмірі близько $890 млн.
А з 25 вересня місія МВФ розпочала роботу у Варшаві для підготовки другого перегляду програми розширеного фінансування EFF. У разі її успіху Україна розраховує на отримання третього траншу кредиту розміром близько $900 млн до кінця року.
У неділю, 1 жовтня, команда Міжнародного валютного фонду прибула до Києва, де розпочала зустрічі з представниками української влади та іншими ключовими партнерами.
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