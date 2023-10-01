Делегація МВФ прибула в Україну: розпочинаються зустрічі з представниками влади та ключовими партнерами
У неділю, 1 жовтня, команда Міжнародного валютного фонду прибула до Києва, де розпочинає зустрічі з представниками української влади та іншими ключовими партнерами
Про це йдеться в повідомленні постійного представника МВФ в Україні Ваграма Степаняна, пише Інтерфакс-Україна.
Зазначається, що команду очолюватиме заступниця Директора Європейського департаменту МВФ Ума Рамакрішнан.
"Діалог високого рівня фокусуватиметься на перспективних заходах і викликах у контексті програми розширеного фінансування (EFF), яку реалізує Україна за підтримки МВФ", - зазначив Степанян.
Програма МВФ: що відомо
31 березня Виконавча рада Міжнародного валютного фонду затвердила найбільшу фінансову допомогу для України з початку повномасштабної війни - $15,6 млрд. Перший транш розміром близько $2,7 млрд у рамках нової програми розширеного фінансування від МВФ Україна отримала вже 3 квітня.
З 23 травня місія Міжнародного валютного фонду на чолі з Гевіном Греєм розпочала роботу в Україні. Вона оцінить прогрес влади у виконанні умов програми.
Наприкінці червня МВФ завершив перший перегляд програми розширеного фінансування для України, що дозволяє надати транш у розмірі близько $890 млн.
А з 25 вересня місія МВФ розпочала роботу у Варшаві для підготовки другого перегляду програми розширеного фінансування EFF. У разі її успіху Україна розраховує на отримання третього траншу кредиту розміром близько $900 млн до кінця року.
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