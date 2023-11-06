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Місія МВФ розпочала роботу в Україні: переглядатимуть виконання програми розширеного фінансування

6 листопада, 2023 понедiлок
09:43
Економіка МВФ

У понеділок, 6 листопада, місія Міжнародного валютного фонду розпочала роботу щодо проведення другого перегляду виконання Україною програми Механізм розширеного фінансування

Про це інформує Національний банк України.

Зазначається, що місія працюватиме в гібридному форматі - офлайн та онлайн. До складу української команди, яка долучиться до робочих зустрічей безпосередньо у Варшаві та дистанційно з Києва, увійдуть представники НБУ, Міністерства фінансів та інших державних органів та установ.

"Під час другого перегляду програми EFF обговорюватиметься стан виконання Україною взятих на себе зобов’язань у межах Меморандуму про економічну та фінансову політику. Йдеться, зокрема, про заходи у сферах податково-бюджетної, монетарної та валютної політики, забезпечення фінансової стабільності, а також структурних реформ для середньо- та довгострокового економічного зростання", - повідомила у НБУ.

Там додали, що у фокусі зустрічей, зокрема, буде ситуація у фінансовому секторі країни, результати оцінки стійкості банківського сектору, реалізація Стратегії пом'якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування.

Крім того, планується обговорення результатів переходу до режиму керованої гнучкості курсу та впровадження ризикоорієнтованого нагляду у фінансовому секторі.

Фахівці також проаналізують джерела фінансування дефіциту держбюджету України, включаючи міжнародну фінансову допомогу та внутрішній борговий ринок.

Голова НБУ Андрій Пишний наголосив, що команда налаштована на конструктивний аналіз зробленої роботи та плідну дискусію щодо подальших кроків.

"Ми чітко усвідомлюємо критичну необхідність збереження підтримки МВФ не лише для подальшого фінансування потреб бюджету, а й загалом для розвитку нашої країни та її європейського майбутнього", - зазначив він.

Програма МВФ: що відомо

31 березня Виконавча рада Міжнародного валютного фонду затвердила найбільшу фінансову допомогу для України з початку повномасштабної війни - $15,6 млрд. Перший транш розміром близько $2,7 млрд у рамках нової програми розширеного фінансування від МВФ Україна отримала вже 3 квітня.

З 23 травня місія Міжнародного валютного фонду на чолі з Гевіном Греєм розпочала роботу в Україні. Вона оцінить прогрес влади у виконанні умов програми.

Наприкінці червня МВФ завершив перший перегляд програми розширеного фінансування для України, що дозволяє надати транш у розмірі близько $890 млн.

А з 25 вересня місія МВФ розпочала роботу у Варшаві для підготовки другого перегляду програми розширеного фінансування EFF. У разі її успіху Україна розраховує на отримання третього траншу кредиту розміром близько $900 млн до кінця року.

Вже у жовтні команда МВФ прибула до Києва, де розпочала зустрічі з представниками української влади та іншими ключовими партнерами.

3 жовтня голова Міжнародного валютного фонду Кристаліна Георгієва заявила про відновлення роботи постійного представництва у Києві, яке було закрито з початку повномасштабної війни у 2022 році.

Україна
МВФ
НБУ
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