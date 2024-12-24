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Зеленський зустрівся з представниками Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій

Увесь Лесь
24 грудня, 2024 вiвторок
01:43
Суспільство

У понеділок, 23 грудня, президент Володимир Зеленський зустрівся з представниками Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій та привітав із прийдешніми Різдвом Христовим і Ханукою

Зміст

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

"Хочу подякувати вам за те, що ви з українським народом, підтримуєте людей, молитеся за всіх нас. Молитеся щодня за наших бійців - за тих, хто на фронті, хто поранений і кого, на жаль, немає, а також за цивільних українців, які працюють, живуть і навчаються в державі", - сказав Зеленський.

Окремо президент подякував капеланам, які підтримують військових на фронті.

Зеленський наголосив, що роль Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій важлива для адвокації України у світі, оскільки РФ намагається через церкву впливати на українських біженців за кордоном.

Предстоятель Православної церкви України Епіфаній подякував президенту за сприяння в ухваленні закону щодо захисту духовної незалежності.

Глава Української греко-католицької церкви Святослав висловив вдячність за окрему згадку Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій у Плані внутрішньої стійкості, відзначивши, що українські дипломати та релігійні організації мають разом підтримувати українців за кордоном.

Президент Українського Біблійного товариства Григорій Комендант, голова Всеукраїнського союзу церков євангельських християн-баптистів Валерій Антонюк та старший єпископ Української церкви християн віри євангельської Анатолій Козачок наголосили на важливості релігійних організацій для відстоювання інтересів України у світі.

У зустрічі також взяли участь єпископ-ординарій Київсько-Житомирської дієцезії Римсько-католицької церкви Віталій (Кривицький), президент Української уніонної конференції Церкви адвентистів сьомого дня Станіслав Носов, старший єпископ Української християнської євангельської церкви Леонід Падун, старший єпископ Української євангельської церкви Олександр Зайцев, голова Духовного управління мусульман Автономної Республіки Крим Айдер Рустемов, єпископ Української лютеранської церкви В'ячеслав Горпинчук, єпископ Німецької євангелічно-лютеранської церкви Павло Шварц, глава Української єпархії Вірменської апостольської церкви Маркос Оганесян, пастор Закарпатської реформатської церкви Петро Сегляник, заступник голови правління Об’єднання іудейських релігійних організацій України Євген Зіскінд та виконавчий директор Українського біблійного товариства Анатолій Райчинець.

  • У жовтні Генштаб повідомив, що в ЗСУ служать понад 300 капеланів від 13 релігійних організацій.
  • У грудні Володимир Зеленський заявив, що за час повномасштабного вторгнення Росія вбила 50 священників і зруйнувала близько 700 церков.
Теги:
Новини
Культура
Україна
Володимир Зеленський
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