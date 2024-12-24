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Безпрецедентний випадок: у Харкові прооперували бійця, який вижив після 36 днів із турнікетом на нозі

Ольга Бабишена
24 грудня, 2024 вiвторок
01:24
Суспільство

У харківському шпиталі прооперували військового, який 36 днів пробув з турнікетом на пораненій нозі. Лікарі кажуть, що ніколи раніше не стикалися з таким випадком

Зміст

Про це повідомили у військово-медичному клінічному центрі Північного регіону. 

Вказано, що пораненого 41-річного хмельничанина Олександра не могли евакуювати з позиції під Вовчанським понад місяць. Увесь цей час на його нозі був тісно затягнутий турнікет, який, зазвичай, рекомендують накладати не більше ніж на дві години. Відтак, до втручання медиків військовий пробув з турнікетом 36 днів, тобто 864 години. Як зазначили у шпиталі, такої цифри не пам'ятали навіть найдосвідченіші військові хірурги. 

Чоловік прибув до лікарні притомним і розповів, що поранення отримав, коли наступив на міну. 

"Місяць і шість днів я не міг евакуюватися. А потім погода стала гіршою, дрони замовкли на якийсь час, і мене змогли вивезти. Накладали мені турнікет хлопці, сам я не зміг би. Я все усвідомлював ще з другого дня після поранення, що втрачу ногу. І я вже не зациклювався на цьому. Хотів жити, хотів до родини, до синів. У мене двоє синів. Старшому 12, меншому лише 2 рочки. Це мене і тримало", - розповів він. 

Військового доставили до лікарні з високою анемією та інтоксикацією через велику крововтрату. У нього також був низький рівень гемоглобіну, при якому не рекомендують проводити операційні втручання. Його стабілізували під час наркозу і почали операцію. 

На думку хірурга Дмитра Сітченка, який оперував бійця, такі ускладнення – це найменше, що могло статися з людиною після 36 діб із турнікетом на пораненій нозі. Він розповів, що у чоловіка розпочалась гангрена, відмирання кінцівки з гнійним ускладненням.

"Людина вижила завдяки правильному менеджменту турнікета. Якби турнікет не наклали або зробили б це неправильно, людина б померла. Я думаю, що навченість військовослужбовців зростає. Поступово війська наповнюються людьми, які пройшли базове навчання і розуміють, що і як робити при отримані поранення. Боєць живий, але, на жаль, виконана ампутація тої ділянки кінцівки, яка була з турнікетом. Утім, якби цей турнікет зняли, пацієнт би помер…", - розповів заступник начальника з медичної частини військово-медичного клінічного центру Північного регіону Вячеслав Курінний. 

Надалі на чоловіка чекає медична евакуація на захід України й протезування

  • Раніше хірурги Волинської обласної лікарні провели складну операцію військовому, в якого були численні вивихи плеча. Боєць уже може рухати рукою та проходить реабілітацію.
Теги:
Новини
Україна
Медицина
Харків
Хмельниччина
військові
ЗСУ
Війна з Росією
Військові новини
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