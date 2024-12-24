Безпрецедентний випадок: у Харкові прооперували бійця, який вижив після 36 днів із турнікетом на нозі

Про це повідомили у військово-медичному клінічному центрі Північного регіону.

Вказано, що пораненого 41-річного хмельничанина Олександра не могли евакуювати з позиції під Вовчанським понад місяць. Увесь цей час на його нозі був тісно затягнутий турнікет, який, зазвичай, рекомендують накладати не більше ніж на дві години. Відтак, до втручання медиків військовий пробув з турнікетом 36 днів, тобто 864 години. Як зазначили у шпиталі, такої цифри не пам'ятали навіть найдосвідченіші військові хірурги.

Чоловік прибув до лікарні притомним і розповів, що поранення отримав, коли наступив на міну.

"Місяць і шість днів я не міг евакуюватися. А потім погода стала гіршою, дрони замовкли на якийсь час, і мене змогли вивезти. Накладали мені турнікет хлопці, сам я не зміг би. Я все усвідомлював ще з другого дня після поранення, що втрачу ногу. І я вже не зациклювався на цьому. Хотів жити, хотів до родини, до синів. У мене двоє синів. Старшому 12, меншому лише 2 рочки. Це мене і тримало", - розповів він.

Військового доставили до лікарні з високою анемією та інтоксикацією через велику крововтрату. У нього також був низький рівень гемоглобіну, при якому не рекомендують проводити операційні втручання. Його стабілізували під час наркозу і почали операцію.

На думку хірурга Дмитра Сітченка, який оперував бійця, такі ускладнення – це найменше, що могло статися з людиною після 36 діб із турнікетом на пораненій нозі. Він розповів, що у чоловіка розпочалась гангрена, відмирання кінцівки з гнійним ускладненням.