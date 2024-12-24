Ударив ножем по животу та шиї: в Одесі затримали чоловіка, який напав на військового

Про це інформує поліція Одеської області.

Вказано, що до правоохоронців за фактом інциденту звернулися медики після того, як швидка доставила до лікарні 36-річного військового з проникаючим пораненням черевної порожнини, колото-різаною раною шиї та різаною раною руки.

Поліціянти розпочали кримінальне провадження і з'ясували, що на військового напав 35-річний не місцевий чоловік, який вже має низку судимостей і останнє покарання відбув у вересні цього року.

"Подія сталася близько 23-ї години в одному зі скверів Приморського району. Зловмисник підбіг до перехожого та вирвав у нього з рук мобільний телефон. Потерпілий намагався забрати гаджет, але отримав від нападника кілька ударів ножем. Коли поранений чоловік впав, правопорушник забрав у нього ще й рюкзак з особистими речами і втік", - йдеться у повідомленні.

Швидку постраждалому викликали перехожі.

На наступний день правоохоронці затримали нападника на одній з вулиць міста і вилучили у нього мобільний телефон потерпілого, а згодом знайшли ніж й викрадений рюкзак.

Чоловікові оголосили підозру у нападі з метою заволодіння чужим майном, поєднаному із насильством, небезпечним для життя чи здоров’я особи, яка зазнала нападу, а також із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, тобто розбійному нападі, вчиненому в умовах воєнного стану. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі чоловік перебуває під вартою.

Примітка: Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.