Ударив ножем по животу та шиї: в Одесі затримали чоловіка, який напав на військового
В Одесі за підозрою у нападі задля грабежу правоохоронці затримали чоловіка. Постраждалий військовий зазнав ножових поранень живота, шиї та руки
Про це інформує поліція Одеської області.
Вказано, що до правоохоронців за фактом інциденту звернулися медики після того, як швидка доставила до лікарні 36-річного військового з проникаючим пораненням черевної порожнини, колото-різаною раною шиї та різаною раною руки.
Поліціянти розпочали кримінальне провадження і з'ясували, що на військового напав 35-річний не місцевий чоловік, який вже має низку судимостей і останнє покарання відбув у вересні цього року.
"Подія сталася близько 23-ї години в одному зі скверів Приморського району. Зловмисник підбіг до перехожого та вирвав у нього з рук мобільний телефон. Потерпілий намагався забрати гаджет, але отримав від нападника кілька ударів ножем. Коли поранений чоловік впав, правопорушник забрав у нього ще й рюкзак з особистими речами і втік", - йдеться у повідомленні.
Швидку постраждалому викликали перехожі.
На наступний день правоохоронці затримали нападника на одній з вулиць міста і вилучили у нього мобільний телефон потерпілого, а згодом знайшли ніж й викрадений рюкзак.
Чоловікові оголосили підозру у нападі з метою заволодіння чужим майном, поєднаному із насильством, небезпечним для життя чи здоров’я особи, яка зазнала нападу, а також із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, тобто розбійному нападі, вчиненому в умовах воєнного стану. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі чоловік перебуває під вартою.
Примітка: Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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