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У Чернігові чоловік з ножем накинувся на групу людей: є поранений

7 липня, 2024 неділя
10:50
Кримінал напад з ножем

Уночі неділі, 7 липня, у Чернігові невідомий чоловік накинувся з ножем на компанію людей біля під'їзду будинку. У результаті поранення отримала одна людина

Зміст

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Чернігівської області.

Зазначається, що опівночі патрульні отримали виклик на проспект Перемоги про те, що невідомий чоловік кидається на людей з ножем. Інспектори відразу прибули на місце.

За словами заявника, компанія людей, повертаючись додому, біля підʼїзду зустріла чоловіка, який почав на них кидатися з ножем. Одну людину чоловік поранив та втік у невідомому напрямку.

Поліціянти викликали на місце медиків, які надалі госпіталізували пораненого.

Вже за декілька хвилин патрульні виявили чоловіка, схожого за описом. На його одязі були плями бурого кольору. Під час перевірки в кишені громадянина виявили ніж зі слідами рідини, схожої на кров. 

Чоловіка затримали та викликали на місце слідчо-оперативну групу.

  • 25 травня у Києві на станції метро "Вокзальна" невідомий чоловік у вагоні напав на пасажира з ножем: нападнику оголосили підозру у хуліганстві.
Теги:
Суспільство
Чернігів
поліція
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2024, неділя
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