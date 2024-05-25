У Києві в метро чоловік вдарив пасажира ножем: йому оголосили підозру

Про це інформує поліція Києва.

За даними слідства, нетверезий чоловік у вагоні метро почав чіплятися до людей з лайкою. Коли один із пасажирів намагався його зупинити, він розпочав бійку.

"В ході конфлікту підозрюваний дістав складний ніж та спричинив 24-річному хлопцю непроникаюче поранення в живіт. Постраждалому допомогли пасажири вийти на станції та викликали поліцейських і медиків", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили та затримали нападника на станції метро "Шулявська". 29-річний уродженець Херсона не зміг пояснити свої дії. Чоловіку повідомили про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство, вчинене із застосуванням холодної зброї чи іншого предмета. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Фото: Нацполіція

Примітка: згідно зі ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.