У Києві в метро чоловік вдарив пасажира ножем: йому оголосили підозру
У столиці на станції метро "Вокзальна" невідомий чоловік у вагоні напав на пасажира з ножем: нападнику оголосили підозру у хуліганстві
Про це інформує поліція Києва.
За даними слідства, нетверезий чоловік у вагоні метро почав чіплятися до людей з лайкою. Коли один із пасажирів намагався його зупинити, він розпочав бійку.
"В ході конфлікту підозрюваний дістав складний ніж та спричинив 24-річному хлопцю непроникаюче поранення в живіт. Постраждалому допомогли пасажири вийти на станції та викликали поліцейських і медиків", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці встановили та затримали нападника на станції метро "Шулявська". 29-річний уродженець Херсона не зміг пояснити свої дії. Чоловіку повідомили про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство, вчинене із застосуванням холодної зброї чи іншого предмета. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.
Фото: Нацполіція
Примітка: згідно зі ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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