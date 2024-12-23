Уряд Італії підтримав продовження постачання зброї Україні
У понеділок, 23 грудня, уряд Італії підтримав продовження дозволу на постачання Україні військової допомоги
Про це повідомляє ANSA.
Італійський уряд схвалив декрет, який містить "термінові положення щодо продовження дозволу на передачу військових транспортних засобів, матеріалів та обладнання державним органам України".
Водночас для продовження військової допомоги все ще знадобиться дозвіл парламенту Італії.
Зазначимо, що дозвіл на постачання озброєння Україні з Італії діє до кінця 2024 року.
- Нещодавно італійський уряд ухвалив 10-й пакет військової допомоги для України. Проте перелік озброєння, яке буде надіслане Києву, є конфіденційним.
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