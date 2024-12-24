Японські автовиробники Honda і Nissan планують об'єднатися у спільний холдинг

Про це інформує AP.

Honda і Nissan підписали меморандум про взаєморозуміння, а член альянсу Nissan, Mitsubishi Motors Corp., також погодився приєднатися до переговорів про інтеграцію бізнесів.

За словами президента Honda Тошіхіро Мібе, компанії спробують об'єднати свої операції в рамках спільної холдингової компанії, управління якою очолить Honda. Офіційну угоду про злиття автовиробники планують укласти до червня, а завершити угоду і розмістити акції холдингу на Токійській фондовій біржі - до серпня 2026 року. Наразі офіційні переговори лише починаються.

Компанії вирішили піти на такий крок, оскільки відстали від своїх більших конкурентів у виробництві електромобілів і намагаються скоротити витрати і надолужити згаяний час, щоб зайняти більший сектор ринку.

"Результатом злиття може стати гігант вартістю понад 50 мільярдів доларів, виходячи з ринкової капіталізації всіх трьох автовиробників. Разом Honda, Nissan і Mitsubishi отримають масштаб, який дозволить їм конкурувати з Toyota Motor Corp. і німецьким концерном Volkswagen AG. Toyota має технологічні партнерства з японськими Mazda Motor Corp. та Subaru Corp", - зазначає AP.