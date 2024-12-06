У Японії стартували випробування безпілотних вантажівок
У центральній частині Японії почалися випробування безпілотних вантажівок з метою дозволити використання таких транспортних засобів на громадських швидкісних автомагістралях з квітня 2026 року
Про це повідомляє NHK.
Зазначається, що брак водіїв вантажівок, які здійснюють доставку вантажів на склади, спонукав уряд і компанії шукати безпілотні альтернативи.
"Це перший раунд випробувань, тому ми хочемо виявити потенційні проблеми і те, що ефективно. Ми також хочемо визначити, в чому труднощі", - зазначив представник Міністерства транспорту Японії Кітадзьо Такафумі.
Очікується, що під час наступної серії випробувань використовуватимуть датчики і пристрої зв'язку, встановлені на швидкісній автомагістралі. Вони допоможуть контролювати виїзд вантажівок з парковки на швидкісну автомагістраль.
Очікується, що спочатку безпілотні вантажні перевезення здійснюватимуться між Токіо та Осакою.
- На початку жовтня компанія Tesla заявила, що відкликає понад 27 тисяч автомобілів Cybertruck у США через затримку зображень із камер заднього виду.
- Актуальне
- Важливе