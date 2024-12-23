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Ізраїль уперше підтвердив свою причетність до вбивства лідера ХАМАС Ганії

Світлана Кравченко
23 грудня, 2024 понедiлок
23:02
Світ міністр оборони Ізраїлю Ізраель Кац

У понеділок, 23 грудня, міністр оборони Ісраель Кац заявив, що Ізраїль стоїть за вбивством лідера політичного крила ХАМАС Ісмаїла Ганії наприкінці липня

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Про це інформує The Times of Israel.

"Ми завдамо удару по стратегічній інфраструктурі хуситів й обезголовимо її лідерів.  Так само як ми зробили з Ганією, Сінваром і Насраллою в Тегерані, Газі та Лівані, ми зробимо в Ходейді (місто в Ємені, - ред) та Сані (столиця Ємену, - ред.)", = сказав Кац під час виступу перед ізраїльськими військовими.

У своїй промові він погрожував єменським хуситам, яких підтримує Іран. 

Прем'єр Ізраїлю також наголосив, що його країна завдасть серйозного удару по терористичній організації хуситів в Ємені.

  • 31 липня Ісмаїл Ганія був убитий у Тегерані за допомогою вибухового пристрою, який був таємно захований у гостьовому будинку. Пізніше ХАМАС призначив Яхʼю Сінвара новим очільником політичного бюро.
Теги:
Новини
Ізраїль
Війна в Ізраїлі
Хамас
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