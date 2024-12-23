Ізраїль уперше підтвердив свою причетність до вбивства лідера ХАМАС Ганії

Про це інформує The Times of Israel.

"Ми завдамо удару по стратегічній інфраструктурі хуситів й обезголовимо її лідерів. Так само як ми зробили з Ганією, Сінваром і Насраллою в Тегерані, Газі та Лівані, ми зробимо в Ходейді (місто в Ємені, - ред) та Сані (столиця Ємену, - ред.)", = сказав Кац під час виступу перед ізраїльськими військовими.

У своїй промові він погрожував єменським хуситам, яких підтримує Іран.

Прем'єр Ізраїлю також наголосив, що його країна завдасть серйозного удару по терористичній організації хуситів в Ємені.