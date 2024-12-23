Ізраїль уперше підтвердив свою причетність до вбивства лідера ХАМАС Ганії
У понеділок, 23 грудня, міністр оборони Ісраель Кац заявив, що Ізраїль стоїть за вбивством лідера політичного крила ХАМАС Ісмаїла Ганії наприкінці липня
Про це інформує The Times of Israel.
"Ми завдамо удару по стратегічній інфраструктурі хуситів й обезголовимо її лідерів. Так само як ми зробили з Ганією, Сінваром і Насраллою в Тегерані, Газі та Лівані, ми зробимо в Ходейді (місто в Ємені, - ред) та Сані (столиця Ємену, - ред.)", = сказав Кац під час виступу перед ізраїльськими військовими.
У своїй промові він погрожував єменським хуситам, яких підтримує Іран.
Прем'єр Ізраїлю також наголосив, що його країна завдасть серйозного удару по терористичній організації хуситів в Ємені.
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