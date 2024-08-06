ХАМАС призначив нового голову політбюро замість ліквідованого Ізраїлем Ганії

Про це рух повідомив у Telegram.

Відомо, що Сінвар був лідером військового крила, також його вважають одним з організаторів атаки 7 жовтня ХАМАС проти Ізраїлю.

BBC інформує, що новий глава політбюро з 2017 року є лідером угруповання в секторі Гази. Вважається, що наразі Сінвар залишається там, але поточне його місцеперебування невідоме. Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сінвар не зʼявлявся на публіці після нападів на Ізраїль у жовтні 2023 року і вважається, що він ховається "10 поверхів під землею" в Газі.

Підкреслюється, новий лідер відкидає будь-яке примирення з Ізраїлем.

У 2015 році США додали Сінвара до списку міжнародних терористів. Водночас у травні 2024 року ордер на арешт палестинця запросив прокурор Міжнародного кримінального суду.